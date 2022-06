देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा (Presidential Election 2022) और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी. चुनाव के घोषणा के बाद से ही देश के अगले राष्ट्रपति को लेकर कयास तेज हो गए हैं. विपक्षी दलों ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर लामबंदी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने दिल्ली में बुधवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई. बैठक में 15 से अधिक पार्टियों के नेता शामिल हुए. बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में मनाने की कोशिश की गई हालांकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया. रिपोर्ट्स के शरद पवार (Sharad Pawar) अभी सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं.Also Read - राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की अहम बैठक से पहले NCP चीफ शरद पवार से मिलीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी

Opposition leaders adopt a resolution to field a common candidate in the forthcoming Presidential election pic.twitter.com/XgCUFMzEIW

— ANI (@ANI) June 15, 2022