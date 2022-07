कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ‘राष्ट्रपत्नी’ बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि, चौधरी सुबह से इस मामले को लेकर कई बार सफाई पेश कर चुके हैं. उन्होंने मीडिया के दिए बयान में भी कहा है कि उनसे चूक जरूर हुई लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं थी. हालांकि, आज सदन में भाजपा सांसदों के हमलावर रुख को देखते हुए ये मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है. वहीं, अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेजा है. आयोग ने चौधरी को इस मामले में निजी तौर पर उपस्थित होने और लिखित में इस पूरे बयान पर सफाई मांगी है. आयोग ने नोटिस में सुनवाई के लिए 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे का वक्त तय किया है.Also Read - Adhir Ranjan On Murmu: अधीर रंजन चौधरी ने किया Damage Control, कहा ‘हिन्दी ठीक’ से नहीं आती | Watch Video

नोटिस भेजने के अलावा महिला आयोग ने इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी हस्तक्षेप की मांग की है. साथ ही सोनिया से इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी गुजारिश की है.

NCW has also written to Congress interim president Sonia Gandhi to intervene in the matter and to take appropriate action against Adhir Ranjan Chowdhury for his derogatory remark.

