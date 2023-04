गृह मंत्री अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा, NDA में वापसी की अटकलें तेज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की JDU से अलग होकर नई पार्टी का गठन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की. गृह मंत्रालय में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई. उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह की इस मुलाकात को बिहार में तेजी से बदल रहे नए राजनीतिक समीकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी के साथ एक बार फिर से NDA में शामिल हो सकते हैं.

Delhi | Rashtriya Lok Janta Dal president Upendra Kushwaha meets Union Home Minister Amit Shah in the Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/rYtfZcfmKT — ANI (@ANI) April 20, 2023