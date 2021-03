देश के सु्प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए COVID-19 वैक्‍सीन लगवाई है. उन्‍होंने ट्वीट करके इस बारे में आज शनिवार को जानकारी दी है. Also Read - COVID-19: कोरोना की छलांग का आज फि‍र नया रिकॉर्ड, देश में 24 घंटे में सामने आए 24,882

रतन टाटा ने टि्वटर पर कहा, "आज कोविड-19 वैक्‍सीन का पहला शॉट पाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. यह सहज और दर्द रहित था. मुझे वास्तव में उम्मीद है कि सभी को जल्द ही प्रतिरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है."

बता दें कि देश में करीब एक साल बाद फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. वहीं, वैक्‍सीनेशन भी तेजी से किया जा रहा है. देश में कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए है.

