नई दिल्लीः दुनिया भर में इस समय मंदी की मार और कई देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं. भारत में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला है. मंदी की वजह से सबसे ज्यादा जो सेक्टर प्रभावित हुआ है वह ऑटोमोबाइल(Automobile) सेक्टर. भारत की सरकार लगातार इसमें सुधार को लेकर कारगर कदम उठा रही है लेकिन उम्मीद के अनुसार अभी सफलता नहीं मिली है. इस बीच उद्योगपति रटन टाटा(Ratan Tata) ने एक बड़ा बयान सरकार के पक्ष में दिया है जिससे केंद्र सरकार को थोड़ी बहुत तो राहत जरूर मिली होगी.

बुधवार को गुजरात के एक कार्यक्रम के दौरान रतन टाटा ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी(PM Narendra Modi) के पक्ष में बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि अभी तक के कार्यकाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की भलाई के लिए कई अहम फैसले लिए और उनकी सरकार के पास देश के लिए कई सारे विजन ऐसे हैं जिससे देश की सूरत बदल सकती है.

