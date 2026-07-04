Gondia Puri rath yatra special train: ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) द्वारा गोंदिया-पुरी-गोंदिया के बीच विशेष रथयात्रा स्पेशल ट्रेन (08801/08802) चलाने का निर्णय लिया गया है. ये ट्रेन जुलाई के पूरे महीने में चलेगी, जिससे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. दूसरी ओर, झारखंड से ओडिशा की ओर जाने वाले यात्रियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे ने तकनीकी अपग्रेडेशन और ब्लॉक के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया है.
श्रद्धालुओं की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा के लिए गाड़ी संख्या 08801 गोंदिया-पुरी रथयात्रा स्पेशल ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी. ट्रेन डोंगरगढ़ (दोपहर 2:30 बजे), राजनांदगांव (दोपहर 3:00 बजे), दुर्ग (दोपहर 3:58 बजे) और रायपुर (शाम 5:10 बजे) होते हुए अगले दिन सुबह 10:00 बजे पुरी पहुंचेगी. वापसी में, गाड़ी संख्या 08802 पुरी-गोंदिया रथयात्रा स्पेशल ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को दोपहर 1:00 बजे पुरी से रवाना होगी. ट्रेन अगले दिन सुबह 4:52 बजे राजनांदगांव और सुबह 7:00 बजे गोंदिया पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं में महासमुंद, टिटलागढ़, संबलपुर, कटक और भुवनेश्वर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन नाम
|डेट
|स्टॉपेज
|08801
|गोंदिया पुरी रथयात्रा स्पेशल
|2, 9, 16 और 29 जुलाई, गोंदिया से दोपहर 1.30 बजे
|डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित अन्य प्रमुख स्टेशन
|08802
|पुरी गोंदिया रथयात्रा स्पेशल
|3, 10, 17 और 30 जुलाई, पुरी से दोपहर 1 बजे
|रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ सहित अन्य प्रमुख स्टेशन
Special trains for a special journey.
Special train services between Gondia and Puri have been announced to facilitate passenger movement during the rush of Rath Yatra, to ensure convenient travel for devotees during the festival.
Passengers are requested to refer to the… pic.twitter.com/hfbPyUSxWW
— East Coast Railway (@EastCoastRail) July 1, 2026
रेलवे ने ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया है, जिसमें अभी भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं. रेलवे की रिपोर्ट के अनुसार, गाड़ी संख्या 08801 में 9 जुलाई को 573 सीटें, 17 जुलाई को 570 और 29 जुलाई को 572 सीटें खाली हैं. वहीं वापसी वाली गाड़ी संख्या 08802 में 10 जुलाई को 704 और 30 जुलाई को 537 सीटें उपलब्ध हैं. इस ट्रेन में कुल 20 आईसीएफ (ICF) कोच होंगे. इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्लीपर, 3 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी, और 2 दिव्यांग अनुकूल सह गार्ड कोच शामिल किए गए हैं.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन नाम
|यात्रा की तारीख
|कुल बर्थ
|खाली सीटें
|08801
|गोंदिया पुरी रथयात्रा TOD स्पेशल
|9 जुलाई 2026
|958
|573
|08801
|गोंदिया पुरी रथयात्रा TOD स्पेशल
|17 जुलाई 2026
|उपलब्ध नहीं
|570
|08801
|गोंदिया पुरी रथयात्रा TOD स्पेशल
|29 जुलाई 2026
|उपलब्ध नहीं
|572
|08802
|पुरी गोंदिया रथयात्रा TOD स्पेशल
|10 जुलाई 2026
|उपलब्ध नहीं
|704
|08802
|पुरी गोंदिया रथयात्रा TOD स्पेशल
|16 जुलाई 2026
|उपलब्ध नहीं
|655
|08802
|पुरी गोंदिया रथयात्रा TOD स्पेशल
|30 जुलाई 2026
|उपलब्ध नहीं
|537
एक तरफ जहां यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की गई हैं, वहीं झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों और रोलिंग ब्लॉक के कारण झारखंड से ओडिशा जाने वाली कुछ पैसेंजर और मेमू ट्रेनें रद्द की गई हैं. ट्रेन संख्या 18175/18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया मेमू एक्सप्रेस जुलाई के महीने में 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 और 30 तारीख को पूरी तरह रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 58659 हटिया-राउरकेला पैसेंजर ट्रेन 9, 11, 16, 18, 23, 25 और 30 जुलाई को नहीं चलेगी. ट्रेन संख्या 58660 राउरकेला-हटिया पैसेंजर: यह ट्रेन 10, 12, 17, 19, 24, 26 और 31 जुलाई को रद्द रहेगी.
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन नाम
|रद्द रहने की तारीखें
|18175/18176
|हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू एक्सप्रेस
|जुलाई: 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30अगस्त: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30सितंबर: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27अक्टूबर: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29नवंबर: 1, 5, 8, 12, 15, 19
|58659
|हटिया राउरकेला पैसेंजर
|जुलाई: 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30अगस्त: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29सितंबर: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26अक्टूबर: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31नवंबर: 5, 7, 12, 14, 19, 21
|58660
|राउरकेला हटिया पैसेंजर
|जुलाई: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31अगस्त: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30सितंबर: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27अक्टूबर: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30नवंबर: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) या रेलवे के आधिकारिक हेल्प डेस्क के जरिए अपनी ट्रेन की लाइव स्थिति अवश्य जांच लें.
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