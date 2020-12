Ration Card Latest News: हाल के दिनों में कई कई न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई, जो आपके राशन कार्ड (Ration Card) के नए नियम से संबंधित थी. इसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड (Ration Card New Rules) को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं. इसमें कहा गया है कि अगर आप अपने राशन कार्ड (Ration Card Latest Update) का तीन महीने तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसे रद्द कर दिया जाएगा. Also Read - PM Modi ने कहा- हम सिर झुकाकर किसानों के हित में हर मुददे पर बात करने के लिए तैयार हैं

खबर में यह कहा गया था कि 'भारत सरकार की तरफ से जारी नए नियम के मुताबिक अगर किसी शख्स ने 3 महीने तक राशन कार्ड (Ration Card) का इस्तेमाल नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति अब सक्षम है. ऐसे में उसे राशन की जरूरत नहीं है और उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.

अब सरकार की तरफ से इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है. इसमें यह कहा गया है कि यह दावा फर्जी है और सरकार की तरफ से राशन कार्ड के नियमों (Ration Card New Rules) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी तीन महीने की बात वाली खबर बेबुनियाद और गलत है.

PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट किया गया, ‘कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है. PIB की Fact Check में यह दावा फर्जी पाया गय और कहा गया कि केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं.

इससे पहले सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार देश के सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप (Free Laptop) दे रही है. मैसेज से साथ एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है. हालांकि यह न्यूज फेक है और मोदी सरकार इस तरह की कोई योजना नहीं चला रही है. PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है और यह दावा गलत है.

Claim: A text message with a website link is circulating with a claim that the Government of India is offering free laptops for all students. #PIBFactCheck: The circulated link is #Fake. Government is not running any such scheme. pic.twitter.com/VwDyFwcaf4

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 15, 2020