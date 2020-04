Coronavirus के कारण देश भर में लॉकडाउन चल रहा है. लॉकडाउन का पालन कराने और लोगों को कोरोनावायरस के प्रति जागरुक करने को पुलिस-प्रशासन तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. Also Read - कोरोना के बीच धरती की तरफ बढ़ रहा एक पिंड, जानें नासा ने क्या कहा?

लोगों पर सख्ती दिखाने के अलावा पुलिस ऐसा काफी कुछ कर रही है जो लोगों की चर्चा का केंद्र बना हुआ है. गाना गाते, लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती उतारते पुलिस वालों की तस्वीरें आपने देखी होंगी, पर हम जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो पुलिस वालों के काम करने के अलग तरीके को दिखाती हैं. Also Read - किम जोंग से ज्यादा खतरनाक हैं बहन किम यो जोंग, दक्षिण कोरिया को दिखा चुकी हैं अपने तेवर

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली और आंध्र प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देखकर आप खुश हो जाएंगे. जी हां, इन राज्यों में कोरोना के खिलाफ जंग में रावण, यमराज उतर आए हैं. Also Read - RJD सुप्रीमो लालू यादव पर मंडरा रहा है COVID-19 का खतरा, रिम्स प्रशासन आज लेगा जांच का फैसला

Delhi Police, with the help of a local artist dressed as Yamraj, created awareness among the people and appealed to them to remain indoor during lockdown. Announcement was made by them for the people in RK Puram area, in a bid to create awareness. #COVID19 pic.twitter.com/7aJ3UC3ut7

— ANI (@ANI) April 27, 2020