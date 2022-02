Ravidas Jayanti: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi ) ने रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली के करोल बाग स्थित ‘श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर’ (Shri Guru Ravidas Vishram Dham Mandir) में बुधवार को प्रार्थना की. पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो श्रद्धालु कीर्तन कर रहे थे. प्रधानमंत्री भी भक्तों के बीच बैठ गए और एक वाद्य यंत्र अपने हाथ में ले लिया. इसके बाद उन्होंने कुछ देर तक लोगों के साथ शबद कीर्तन में हिस्सा लिया. एक बार कोशिश करने के बाद तालमेल नहीं बना तो पीएम मोदी ने सबको रोका और फिर से धुन शुरू की, इस बार ताल मिला तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई. इसका एक वीडियो भी है, जो सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है.Also Read - Bappi Lahiri Demise: बप्पी लहरी के निधन पर शोक में राजनीतिक जगत भी, PM मोदी, ममता बनर्जी समेत कई हस्तियों ने जताया शोक

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi takes part in ‘Shabad Kirtan’ at Shri Guru Ravidas Vishram Dham Mandir in Delhi’s Karol Bagh on the occasion of Ravidas Jayanti

Source: DD pic.twitter.com/pa2YLWqFnE

— ANI (@ANI) February 16, 2022