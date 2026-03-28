Hindi India Hindi

Raymond Ex Chairman Vijaypat Singhania Dies Read Profile

कौन थे Raymond के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया? 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित विजयपत सिंघानिया का 87 साल की उम्र में निधन हो गया. चलिए इस खबर में आपको उनके बारे में बताते हैं...

भारत की मशहूर टेक्सटाइल और फैशन रिटेलर कंपनी रेमंड (Raymond) के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया अब हमारे बीच नहीं रहे. 87 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया, जिससे बिजनेस और एविएशन जगत में शोक की लहर दौड़ गई. उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस दुखद खबर की जानकारी दी. पूर्व चेयरमैन के तौर पर उन्होंने सिंघानिया ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उन्हें ‘पद्म भूषण’ से भी सम्मानित किया गया था, जो उनके योगदान को दर्शाता है.

विजयपत ने रेमंड को दी नई पहचान

विजयपत सिंघानिया ने 1980 में रेमंड की कमान संभाली और करीब दो दशकों तक इसे मजबूती से आगे बढ़ाया. उनके नेतृत्व में कंपनी ने पारंपरिक कपड़ों से आगे बढ़कर सिंथेटिक, डेनिम और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कदम रखा. 1990 के दशक में Complete Man जैसी ब्रांडिंग ने रेमंड को हर घर में पहचान दिलाई. उनकी सोच और रणनीति ने रेमंड को भारत की एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड बना दिया.

आसमान से खास लगाव रखे थे विजयपत

सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि उनका असली जुनून आसमान में था. वह एक शानदार एविएटर भी थे, जिन्होंने कई बड़े कारनामे किए. 1988 में उन्होंने लंदन से अहमदाबाद तक माइक्रोलाइट विमान उड़ाकर दुनिया को चौंका दिया. इतना ही नहीं, 2005 में 67 साल की उम्र में उन्होंने हॉट एयर बैलून से 69,852 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उनके इस जुनून और उपलब्धियों के लिए उन्हें भारतीय वायु सेना का मानद एयर कमोडोर भी बनाया गया.

परिवार और विवादों का दौर

अपने जीवन के बाद के सालों में विजयपत सिंघानिया को कुछ मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ा. उन्होंने अपनी 37% हिस्सेदारी बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी थी, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये थी. लेकिन बाद में दोनों के बीच कानूनी विवाद भी सामने आए, जिसने काफी सुर्खियां बटोरीं. एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने ही बनाए घर में रहने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. हालांकि, बाद में इन विवादों को सुलझा लिया गया.

विजयपत का अंतिम संस्कार कब होगा?

विजयपत सिंघानिया का अंतिम संस्कार 29 मार्च 2026 को मुंबई में किया जाएगा. दोपहर में प्रार्थना सभा और उसके बाद चंदनवाड़ी में अंतिम संस्कार होगा. वह सिर्फ एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जुनून और मेहनत से हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई. उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा, चाहे वह बिजनेस हो या आसमान को छूने का सपना.

Add India.com as a Preferred Source