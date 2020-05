RBI Governor Economic Package: आर्थिक पैकेज को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास (shaktikanta das) की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. Also Read - RBI Governor Shaktikant Das Speech: लॉकडाउन में चली रेपो रेट पर कैंची, क्या कम होगी EMI?

प्रमुख घोषणाएं-

– कोरोना से अर्थव्यवस्था को नुकसान

– ब्याज दरें कम कीं

– रेपो रेट कम किया, बैंकों को कम ब्याज पर लोन मिलेगा

– 4.4 से घटाकर रेपो रेट 4 फीसदी किया

The GDP growth in 2020-21 is expected to remain in the negative category with some pick up in second half: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/wq3VUcBK7C — ANI (@ANI) May 22, 2020

– जाहिर सी बात है कि इससे आपकी ईएमआई भी पहले के मुकाबले कम हो सकती है.

– मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36 फीसदी गिरावट

– कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33 फीसदी गिरावट

India’s foreign exchange reserves have increased by 9.2 billion during 2020-21 from 1st April onwards. So far, up to 15th May, foreign exchange reserves stand at 487 billion US dollars: Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/lZGidaO7WO — ANI (@ANI) May 22, 2020

– औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17 फीसदी गिरावट

– खरीफ की बुवाई में 44 फीसदी की बढ़ोतरी

– रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि आखिरी 6 महीनों में अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा.

-दालों की महंगाई अगले महीनों में चिंता की बात रहेगी

Amidst this encircling gloom agriculture and allied activities have, however, provided a beacon of hope on the back of an increase of 3.7% in food grain production to a new record: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/DmjrfePcld — ANI (@ANI) May 22, 2020

– इस छमाही में महंगाई रहेगी, लेकिन अगली छमाही में कम हो सकती है

बता दें कि लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है. इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75 फीसदी कटौती का ऐलान किया था.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले आरबीआई के एक डायरेक्टर सतीश काशीनाथ मराठे ने मोदी के राहत पैकेज पर सवाल उठाए थे.

Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das to hold a briefing at 10:00 am today. (file pic) pic.twitter.com/rBqs2TDCsJ — ANI (@ANI) May 22, 2020

पीएम मोदी का आर्थिक पैकेज

पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कोरोना से प्रभावित देशवासियों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार पांच दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनेक घोषणाएं की थीं.