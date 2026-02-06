By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आपकी महीने की EMI बढ़ेगी या घटेगी? बजट के बाद RBI ने रेपो रेट पर क्या लिया फैसला?
Repo Rate Feb 2026: रेप रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है. इससे ईएमआई में कोई इजाफा नहीं होगा.
Repo Rate Feb 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. मॉनिटरी पॉलिसी की शुक्रवार को हुई बैठक में आरबीआई के गवर्नर ने ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि रेप रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है.
बता दें कि केंद्रीय बजट 2026 के बाद RBI की मौद्रिक नीति को लेकर ये पहला बड़ा फैसला है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की. यह बैठक केंद्रीय बैंक की वित्तीय रणनीति तय करने के लिए हर दो महीने में होती है.
क्या होती है रेपो रेट
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) को अल्पकालिक जरूरतों के लिए पैसा उधार देता है.
क्या होगा इस फैसला का असर
रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी आपकी मंथली ईएमआई न घटेगी और न बढ़ेगी.
क्या संकेत दे रही अपरिवर्तित रेपो रेट
विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी न होना भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक है. मजबूत विकास और अमेरिका के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद टैरिफ के दबाव में कमी के बीच पिछली दर को बनाए रखने का फैसला उम्मीद के मुताबिक था.
क्या बोले आरबीआई गवर्नर
मल्होत्रा ने कहा कि अमेरिकी व्यापार समझौता अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है. RBI गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, उन्होंने बताया कि अंतर्निहित डेटा विकास की गति दिखाता है जो लंबे समय तक बनी रह सकती है. मल्होत्रा ने यह भी कहा कि छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेन धोखाधड़ी में नुकसान के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा देने के लिए एक ढांचा प्रस्तावित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उधारदाताओं द्वारा गलत बिक्री, ऋण वसूली और वसूली एजेंटों के उपयोग पर भी मसौदा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.
मुद्रास्फीति और जीडीपी का अनुमान
अगले वित्तीय वर्ष (FY2026-27) के लिए Q1 (मार्च-मई 2026) मुद्रास्फीति 4% रहने का अनुमान है, जबकि पिछला अनुमान 3.9% था. इसके बाद की तिमाही में यह 4.2% रहने का अनुमान है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है. अगले वित्तीय वर्ष में, GDP वृद्धि Q1 में 6.9% और Q2 में 7% रहने का अनुमान है.
