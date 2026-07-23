प्लास्टिक के नोट से क्या-क्या होगा फायदा? RBI बना रहा कागज की करेंसी हटाने की योजना, जानें सबसे पहले बदलेंगे कितने के नोट-Explained

Plastic Notes: 2023 तक, लगभग 45 देशों ने अपनी करेंसी सिस्टम में पॉलिमर (प्लास्टिक) नोट अपना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया इस मामले में दुनिया में सबसे आगे रहा है और उसने 1998 में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक नोट जारी करना शुरू किया.

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भारत अभी 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए पॉलीमर सबस्ट्रेट खरीदना चाहता है. (photo credit, credit AI)

Plastic Notes: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की योजना बना रहा है. 15 साल पहले भी ऐसा एक प्रयास हुआ था लेकिन असफल रहा. आइये जानते हैं कि क्यों दुनिया भर के 50 से ज्यादा देश प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल करते हैं और क्यों ये पेपर के नोट से बेहतर होते हैं. केंद्रीय बैंक ओआरजी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्लास्टिक बैंक करेंसी के कई बड़े फायदे हैं. प्लास्टिक के नोट कागज के नोट की तुलना में दोगुना या ढाई गुना समय तक चलते हैं. इस पर नमी, गंदगी या कोई अन्य प्रदूषित पदार्थ चिपकता या जमा नहीं होता है. इसे आसानी से पोंछकर साफ किया जा सकता है. पॉलिमर के ये नोट लिक्विड या बॉडी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं.

जाली नोट नहीं बनेंगे

प्लास्टिक बेस सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर होंगे. यह स्वाभाविक रूप से पारदर्शी होता है. इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर जोड़ना संभव है, जिससे इसकी नकल करना और जाली नोटों की छपायी मुश्किल होगी. इसमें होलोग्राम डाला जा सकता है और आरपार भी देखना संभव है. पॉलीमर नोटों के लिए इस्तेमाल होने वाली इंक खास तौर पर सख्त सिक्योरिटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जो नकली नोटों के खिलाफ सुरक्षा की एक और लेयर जोड़ती है. इसके अलावा, धोखाधड़ी को और रोकने के लिए भारतीय पॉलिमर नोटों में मैग्नेटिक थ्रेड्स और इंद्रधनुषी पैटर्न भी शामिल किए जाने की उम्मीद है.

दिव्यांगों को क्या होगा फायदा ?

बेहतर एक्सेसिबिलिटी: पॉलीमर सबस्ट्रेट का ही हिस्सा बनने के लिए टैक्टाइल सिंबल देता है। कागज़ के नोटों पर प्रिंटेड डॉट्स के उलट, जो समय के साथ घिस जाते हैं, ये उभरे हुए फ़ीचर्स उन लोगों के लिए होते हैं जो देख नहीं पाते, और बैंकनोट की पूरी उम्र तक चलते हैं.

पर्यावरण को कैसे होगा फायदा ?

प्लास्टिक वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन पॉलीमर नोट पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं क्योंकि इन्हें बार-बार बदलने की जरूरत नहीं होती है. इससे कचरा कम होता है और साथ ही बनाने की प्रक्रिया में भी कम ऊर्जा लगती है.

रीसायकल भी संभव

पुराने नोटों की लाइफ खत्म होने पर उन्हें नए प्रोडक्ट में रीसायकल किया जा सकता है. साथ ही भारत में नोटों की छपाई में आने वाली कुल लागत भी कम होने की उम्मीद है.

ज़्यादा घिसने वाले नोटों को टारगेट

भारत अभी 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए पॉलीमर सबस्ट्रेट खरीदना चाहता है, जो कम कीमत के नोट होते हैं जो आम तौर पर बार-बार हाथ बदलते हैं और जल्दी घिस जाते हैं.