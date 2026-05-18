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पैदल पहुंची LG आवास, मेट्रो में सफर... ईंधन बचाने को लेकर Delhi CM रेखा गुप्ता की अनोखी पहल

Mera Bharat Mera Yogdan campaign: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान के तहत पैदल, दिल्ली मेट्रो और फीडर बस से यात्रा कर सचिवालय पहुंचकर सादगी की अनूठी मिसाल पेश की.

Published date india.com Published: May 18, 2026 2:37 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
पैदल पहुंची LG आवास, मेट्रो में सफर... ईंधन बचाने को लेकर Delhi CM रेखा गुप्ता की अनोखी पहल

Delhi CM Rekha Gupta Monday Metro: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक पहल की है. उन्होंने अपने निवास से लेकर सचिवालय तक का सफर पैदल, मेट्रो और फीडर बस के जरिए तय कर एक नई मिसाल पेश की है.

पैदल चलकर LG निवास पहुंचीं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह सादगी और कर्तव्यनिष्ठा की एक नई मिसाल पेश की. वे अपने सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक निवास मुख्यमंत्री जन सेवा सदन से बिना किसी VIP सुरक्षा काफिले के बिल्कुल साधारण तरीके से पैदल ही बाहर निकलीं. मुख्यमंत्री ने पैदल चलते हुए माननीय उपराज्यपाल के लोक निवास तक की दूरी तय की और वहां आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया.

मंडे मेट्रो का आगाज

उपराज्यपाल के साथ बैठक संपन्न होने के बाद, मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचीं. वहां से वे आम यात्रियों की तरह कतार में लगकर दिल्ली मेट्रो में सवार हुईं और आईटीओ (ITO) मेट्रो स्टेशन तक का सफर तय किया. आईटीओ पहुंचने के बाद उन्होंने दिल्ली सचिवालय स्थित अपने कार्यालय तक जाने के लिए फीडर बस सेवा का सहारा लिया. इस पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश वर्मा और श्री रविन्द्र इंद्राज भी मौजूद रहे. बता दें कि पीएम मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने और फ्यूल बचाने की अपील के बाद आज दिल्ली मेट्रो ने आवागमन को बढ़ाया है.

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये कदम ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ के तहत उठाया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के प्रति विश्वास जगाना, देश में ईंधन का संरक्षण करना और वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को कम करना है. मुख्यमंत्री ने खुद इस यात्रा के जरिए यह बड़ा संदेश दिया कि यदि सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, तो आम नागरिक भी देश और पर्यावरण के हित में अपना योगदान आसानी से दे सकते हैं.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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