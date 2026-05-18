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Reached Lg Residence On Foot Took Metro Delhi Cm Rekha Gupta In Action After Pm Modi Save Fuel Initiative

पैदल पहुंची LG आवास, मेट्रो में सफर... ईंधन बचाने को लेकर Delhi CM रेखा गुप्ता की अनोखी पहल

Mera Bharat Mera Yogdan campaign: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान के तहत पैदल, दिल्ली मेट्रो और फीडर बस से यात्रा कर सचिवालय पहुंचकर सादगी की अनूठी मिसाल पेश की.

Delhi CM Rekha Gupta Monday Metro: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक पहल की है. उन्होंने अपने निवास से लेकर सचिवालय तक का सफर पैदल, मेट्रो और फीडर बस के जरिए तय कर एक नई मिसाल पेश की है.

पैदल चलकर LG निवास पहुंचीं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह सादगी और कर्तव्यनिष्ठा की एक नई मिसाल पेश की. वे अपने सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक निवास मुख्यमंत्री जन सेवा सदन से बिना किसी VIP सुरक्षा काफिले के बिल्कुल साधारण तरीके से पैदल ही बाहर निकलीं. मुख्यमंत्री ने पैदल चलते हुए माननीय उपराज्यपाल के लोक निवास तक की दूरी तय की और वहां आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के ईंधन बचत के आह्वान पर हम सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने स्तर पर राष्ट्रहित में योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू जी से मिलने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन से लोक निवास तक पैदल चलकर गई। माननीय उपराज्यपाल… pic.twitter.com/dyXxyxfIyO — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 18, 2026

मंडे मेट्रो का आगाज

उपराज्यपाल के साथ बैठक संपन्न होने के बाद, मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचीं. वहां से वे आम यात्रियों की तरह कतार में लगकर दिल्ली मेट्रो में सवार हुईं और आईटीओ (ITO) मेट्रो स्टेशन तक का सफर तय किया. आईटीओ पहुंचने के बाद उन्होंने दिल्ली सचिवालय स्थित अपने कार्यालय तक जाने के लिए फीडर बस सेवा का सहारा लिया. इस पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश वर्मा और श्री रविन्द्र इंद्राज भी मौजूद रहे. बता दें कि पीएम मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने और फ्यूल बचाने की अपील के बाद आज दिल्ली मेट्रो ने आवागमन को बढ़ाया है.

सभी नागरिकों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि हम सब लोग जितना हो सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यह न केवल देश के लिए ईंधन की बचत करेगा, बल्कि हमारी दिल्ली के लिए भी बेहद जरूरी है। आज “Metro Monday” के अंतर्गत जो आह्वान किया गया था, उसके तहत मैं, मेरे सभी साथी मंत्री,… pic.twitter.com/4xSBXGvQcM — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 18, 2026

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये कदम ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ के तहत उठाया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के प्रति विश्वास जगाना, देश में ईंधन का संरक्षण करना और वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को कम करना है. मुख्यमंत्री ने खुद इस यात्रा के जरिए यह बड़ा संदेश दिया कि यदि सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, तो आम नागरिक भी देश और पर्यावरण के हित में अपना योगदान आसानी से दे सकते हैं.

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