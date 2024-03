सात चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव 2024, जानिए तारीखों के ऐलान पर किसने-क्या कहा?

Lok Sabha Election 2024: आगमी लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज, 16 मार्च को ऐलान हो गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक, लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा. चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों की तरफ से रिएक्शन्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है. आइए खबर में जानते हैं किसने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘X’ पर लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है. चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. BJP-NDA इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है. सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता-जनार्दन के बीच जाएंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा.

प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीतिक व्यवस्था से वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त कर सभी वर्गों की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर विकास के प्रति प्रखर प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है. उन्होंने आगे लिखा, दुनिया की सबसे सुस्त अर्थव्यवस्थाओं में रहा भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है. इसके अतिरिक्त, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में, भारत एक नीति-पंगु राज्य से एक नीति-संचालित राष्ट्र में बदल गया है.

Prime Minister Shri @narendramodi Ji has demonstrated a fierce commitment to development by ending the politics of dynasty, corruption, and appeasement from the country’s political system and focusing on the prosperity of all sections.

