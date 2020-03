बेंगलुरू: मध्य प्रदेश कांग्रेस के 19 बागी विधायकों और सांसदों ने शहर में अपने प्रवास के दौरान पुलिस सुरक्षा की मांग की है. पार्टी के एक सूत्र ने मंगलवार को यह बात बताई. विधायकों ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को लिखे एक पत्र में कहा है, “हम मध्य प्रदेश राज्य के विधायक और सांसद हैं. हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य से कर्नाटक राज्य आए हुए हैं, जिसके लिए हमें बेंगलुरू प्रवास के दौरान सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस का संरक्षण चाहिए.”

19 Congress MLAs, who are staying in Bengaluru, write a letter to Karnataka DGP, demanding protection&police escort. Letter reads, “We’ve come to Karnataka voluntarily for some important work, regarding which we require protection for our safe movement&stay in& around Bangaluru”. https://t.co/pHiIM3uJtm

