नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है. शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को ही महाराष्ट्र की कमान मिल गई है. बीजेपी (BJP) ने एकनाथ शिंदे को ही सीएम पद सौंपने का ऐलान किया. ये एक बेहद चौंकाने वाला ऐलान था क्योंकि माना जा रहा था कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ही सीएम बनेंगे और शिंदे गुट इसमें समर्थन देगा, लेकिन यहां ठीक उल्टा हुआ. बीजेपी ने शिंदे गुट को समर्थन दिया और शिंदे को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया. ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि कई लोगों को पहले यकीन ही नहीं हुआ.Also Read - भाजपा की प्लानिंग का खुलासाः शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को सीएम पद सौंपने की असली वजह आई सामने

शिंदे गुट के बागी विधायकों को जैसे ही ये खबर मिली कि जिस नेता को उन्होंने अपना विधायक माना वह ही सीएम बन रहा है, तो ये बागी विधायक ख़ुशी से नाचने लगे. विधायकों के नाचने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक स्क्रीन के सामने ये विधायक नाचते हुए दिख रहे हैं और शिंदे के सीएम बनने का जश्न मना रहे हैं. Also Read - महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता, MVA को बरकरार रखने पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई

#WATCH | Eknath Shinde-faction MLAs, staying at a hotel in Goa, celebrate following his name being announced as the Chief Minister of Maharashtra. pic.twitter.com/uJVNa4N74g

