MP Raghu Rama K Raju, YSRCP, Hyderabad, Andhra Pradesh, Guntur, MP, Treason case, YS Jaganmohan Reddy, Jaganmohan Reddy, News: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद (Rebel YSRCP MP) रघु राम कृष्ण राजू (Rama Krishna Raju) पर राजद्रोह के केस में गिरफ्तारी के बाद कल शुक्रवार को रात आंध्र प्रदेश सीआईडी गुंटूर में ​​कार्यालय लेकर पहुंची. उन्हें कल हैदराबाद में उनके आवास से आईपीसी के प्रावधानों के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक काम किया. सूत्रों के मुताबिक सीआईडी ने उनसे संबंधित मामलों को लेकर पूछताछ की है. Also Read - Andhra Pradesh: तिरुपति के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों की मौत, मुख्यमंत्री ने दिये जांच के आदेश

आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू को राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने शुक्रवार को बताया कि राजू पर आरोप है कि वह नफरत फैलाने वाले भाषणों से समुदायों में द्वेष फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के कृत्य में शामिल हैं. Also Read - MP: महिला प्रोफेसर डॉक्‍टर पति की हत्‍या में अरेस्‍ट, खौफनाक ढंग से मर्डर को दिया था अंजाम

Rebel YSRCP MP Raghu Rama Krishna Raju brought to Andhra Pradesh CID office in Guntur last night. Also Read - COVID19 vaccine: कोरोना वैक्सीन के लिए मचा गदर, पुलिस भी हांफने लगी संभालने में, देखें Video

He was arrested from his residence in Hyderabad yesterday in a case under provisions of IPC on the allegations that he acted in a way detrimental to the prestige of the state govt. pic.twitter.com/cfbSpc1TlU

— ANI (@ANI) May 15, 2021