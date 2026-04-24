  • Hindi
  • India Hindi
  • Record Voter Turnout West Bengal Impact Tmc Vs Bjp Analysis What Does Record Breaking Voter Turnout In West Bengal Mean

बंगाल में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के क्या हैं मायने? TMC या BJP किसे मिलेगा फायदा- यहां समझें पूरा समीकरण

Bengal Assembly Election 2026: पहले फेज में पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 152 पर हुई वोटिंग में 92.9 फीसदी वोट डाले गये. आजादी के बाद यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है.

Published date india.com Published: April 24, 2026 1:21 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
West Bengal Assembly Election 2026
West Bengal Assembly Election 2026

Bengal Assembly Polls: पश्चिम बंगाल में पहले फेज का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है. राज्य में आमतौर पर हमेशा ही सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार कई रिकॉर्ड टूट गये. गुरुवार (23 अप्रैल) को पहले फेज की वोटिंग आजादी के बाद सबसे ज्यादा रही. राज्य में पहले फेज में 92.9% वोटिंग हुई. अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा वो यह है कि आखिर इस वोटर टर्नआउट के मायने क्या हैं? कोविड महामारी के दौरान साल 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और BJP के बीच कड़ी टक्कर के बीच 82.30% वोटिंग हुई थी.

बंगाल में पहले फेज में 92.9% वोटिंग

स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं और कई फेज में वोटिंग के बावजूद, 73.4 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स में से 59.9 मिलियन से ज्यादा वोट डाले गए. TMC ने 294 सदस्यों वाली असेंबली में 213 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी. गुरुवार को 3.6 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 92.9% ने वोट डाले और पश्चिम बंगाल के असेंबली चुनाव के पहले फेज में वोटर टर्नआउट 2021 के आंकड़ों से ज्यादा हो गया. यह आजादी के बाद से राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग भी है.

भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब तक का सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज रहा है. ECI पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के हर वोटर को सलाम करता है.’ यहां सबसे जरूरी बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR). SIR शुरुआत से ही विवादों में रहा और राज्य के करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए.

यह भी पढ़ें: West Bengal Chunav : ममता के ‘इस किले’ को भेद पाई BJP तो साकार हो जाएगा बंगाल फतह का सपना! जानिये क्या कहते हैं आंकड़े

पश्चिम बंगाल में कितने वोटर नाम हटाए जाने हैं SIR?

SIR में पहले हटाए गए करीब 63 लाख नामों के साथ-साथ 27 लाख और वोटर शामिल थे, जिन्हें कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था. नाम हटाने के अलावा, इलेक्शन कमीशन ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि पहले फेज की वोटिंग से पहले बंगाल के वोटर रोल में कुल सात लाख नए वोटर जोड़े गए हैं. पोल अधिकारियों के मुताबिक, इन नए वोटर्स में से करीब 3.22 लाख पहले फेज में वोट देंगे, जबकि बाकी करीब 3.88 लाख वोटर्स दूसरे फेज में वोट डालेंगे.

किन जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम?

मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, मालदा, नादिया और साउथ 24 परगना समेत कई जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए. कोलकाता के कई चुनाव क्षेत्रों से तकरीबन 7 लाख वोटर्स हटाए गए. इससे शहर के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों में वोटर बेस में काफी गिरावट आई. SIR ने बंगाल के वोटर्स की संख्या 7.6 करोड़ से घटाकर 6.8 करोड़ कर दी है. इससे वोटर बेस कम हो गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी Vs सुवेंदु अधिकारी कौन है ज्यादा अमीर? यहां देखें दोनों नेताओं की कुल नेटवर्थ

SIR के बाद बिहार में क्या हुआ था?

‘हिंदुस्तान टाइम्स’ के डेटा और पॉलिटिकल इकॉनमी एडिटर रोशन किशोर ने लिखा, ‘पश्चिम बंगाल में वोटर टर्नआउट पहले ही 90% को पार कर चुका है. संभावित राजनीतिक मतलब को छोड़ दें तो इसे SIR डिलीट होने का नतीजा मानना ​​बेहतर है.’ बिहार भी इसका एक उदाहरण है. बिहार में SIR के बाद, साल 2025 के असेंबली चुनावों में वोटर टर्नआउट पिछले चुनावों के मुकाबले काफी बढ़ गया. बिहार में 2025 में 67.13% टर्नआउट हुआ जो 2020 में 57.29% और 2015 में 56.91% था. यह बढ़ोतरी तब हुई जब इलेक्शन कमीशन ने रोल्स में बदलाव किया और लाखों नामों को हटा दिया, जिन्हें डेड, शिफ्टेड, डुप्लीकेट या किसी और तरह से इनएलिजिबल के तौर पर क्लासिफाई किया गया था.

क्या होले पूर्व CEC?

पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने भी यही बात कही. उन्होंने X पर लिखा, ‘लोग 92% वोटर टर्नआउट का अंदाज़ा लगा रहे थे जो पहले कभी नहीं हुआ. अगर 7 मिलियन वोटर नहीं हटाए गए होते तो यह आंकड़ा 83% होता.’ इस बात की आलोचना के बावजूद कि इस एक्सरसाइज से पार्टिसिपेशन कम हो सकता है, फाइनल नंबरों ने बिहार में दशकों में सबसे ज्यादा टर्नआउट दिखाया जो एक साफ-सुथरी वोटर लिस्ट और मजबूत चुनावी जुड़ाव का संकेत देता है.

वोटर टर्नआउट का किसे मिलेगा फायदा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्यादा वोटर टर्नआउट TMC या BJP को फायदा पहुंचाता है? पहले फेज में पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 152 पर वोटिंग हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाम 7 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग साउथ दिनाजपुर (95.36%) और कूच बिहार (95.5%) में हुई. बंगाल में विधानसभा चुनावों में वोटर टर्नआउट लगातार भारत में सबसे ज्यादा रहा है. लगातार ज्यादा वोटिंग के पीछे पार्टी के मजबूत कैडर, डेमोग्राफी, कम्युनिटी डायनामिक्स और हाल के चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी (पुरुषों के टर्नआउट से बराबर या उससे ज़्यादा) शामिल हैं.

ज्यादा वोटिंग रहा है एंटी-इनकंबेंसी का संकेत

जाहिर है सत्ताधारी TMC और मुख्य विपक्षी BJP दोनों ही ज्यादा वोटर टर्नआउट का दावा करना चाहेंगे, जो उनकी जीत का संकेत है. पूर्व डिप्लोमैट और स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट केसी सिंह ने ट्वीट किया, ‘पश्चिम बंगाल चुनाव में ज्यादा टर्नआउट को TMC और BJP दोनों अपने पक्ष में देख रहे हैं.’

उधर, TMC नेता कुणाल घोष ने 90% से ज्यादा वोटिंग का जिक्र करते हुए कहा, ‘चुनाव के इस पहले फेज में लोगों ने BJP को करारा झटका दिया है और TMC, यानी ममता बनर्जी की सरकार को अपना पूरा सपोर्ट दिया है. जिन 152 सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें से अंदाजा है कि TMC कम से कम 125 सीटें जीतेगी.’ ज़्यादा वोटिंग को आमतौर पर एंटी-इनकंबेंसी की वजह से माना जाता है. जब TMC ने 2011 में लेफ्ट फ्रंट को हराकर सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल में 84.33% वोटिंग हुई. यह 2006 में हुए वोटिंग से 2.36 परसेंट ज्यादा था.

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.