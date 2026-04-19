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Recruitment Rally For Territorial Army Announced 2026 Selection Process To Begin On May 5

Indian Army Jobs: रिटायर हो चुके लोगों के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका, 5 मई से शुरू होगी चयन प्रक्रिया, कहां और कितनी है वैकैंसी?

Territorial Army Jobs: टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा उनके रिटायरमेंट के आधार पर तय की गई है. जेसीओ पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 55 साल, जबकि अन्य रैंक के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Territorial Army: भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक सुनहर मौका आया है. 137वीं समग्र पारिस्थितिक टास्क फोर्स बटालियन (टेरिटोरियल आर्मी), 39 गोरखा राइफल्स ने साल 2026 के लिए भर्ती रैली का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत कुल 161 पदों को भरा जाएगा. इस नौकरी को पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सीधे भर्ती रैली में शामिल होना होगा.

भर्ती रैली कब से कब तक होगी?

टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के लिए भर्ती रैली 5 मई से शुरू होकर 23 मई तक कई चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण की रैली पश्चिम बंगाल के बेंगदुबी में 5 से 8 मई तक होगी. दूसरा चरण 13 से 16 मई तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा और तीसरा व अंतिम चरण 20 से 23 मई तक उत्तराखंड के देहरादून में होगा. सभी उम्मीदवारों को सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना होगा.

किन पदों पर होनी है भर्ती?

इस भर्ती के तहत जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जीडी) के 7 पद, सोल्जर जीडी के 143 पद, सोल्जर क्लर्क के लिए 3 पद, शेफ के लिए 2 पद, टेलर के लिए एक पद, हाउसकीपर के लिए 3 पद, वॉशरमैन और ड्रेसर के लिए एक-एक पद भरे जाएंगे.

कौन हैं योग्य?

इस भर्ती के लिए वो उम्मीदवार एलिजिबल हैं, जो पहले सेना में सेवा दे चुके हैं या फिर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य वन विभाग में कम से कम 20 साल तक काम कर चुके हैं. उम्मीदवारों की उम्र सीमा उनके रिटायरमेंट के आधार पर तय की गई है. जेसीओ पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 55 साल, जबकि अन्य रैंक के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है. साथ ही उम्मीदवार का मेडिकल कैटेगरी शेप-1 होना जरूरी है.

भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी?

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से होगी, जिसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा. इसमें एक मील की दौड़, पुल-अप, डिच जंप और बैलेंस टेस्ट शामिल हैं. इसके बाद उम्मीदवारों को उनके ट्रेड के अनुसार प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा. जो उम्मीदवार इन चरणों को पास करेंगे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और आखिर में इंटरव्यू लिया जाएगा.

वेतन और भत्ते

वेतन और भत्तों की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को उनके रैंक और सेवा समूह के अनुसार बेसिक सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी. हालांकि इस सेवा में पेंशन, ग्रेच्युटी या इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन पहले से मिल रही पेंशन पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

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भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त

उम्मीदवारों को भर्ती रैली में शामिल होने के लिए अपने सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे, जैसे डिस्चार्ज बुक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ), कलरफुल फोटो, शिक्षा प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट. भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है.

(इनपुट- IANS)