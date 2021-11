Red Alert In Tamil Nadu: तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी है, कई जगहों में बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं मौसम विभाग ने आज भी रामेश्वरम में भारी बारिश की संभावना जताई है और तटीय इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.Also Read - Weather Update: कहीं ठंड से छूट रही कंपकंपी, कहीं बारिश से हाल-बेहाल, जानिए मौसम का मिजाज

दिसंबर के पहले सप्ताह में दस्तक देगा चक्रवात Also Read - Weather Latest Update: देश के कुछ राज्यों में चलेगी शीतलहर, कहीं बारिश से हाल-बेहाल, जानिए कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि देश में जल्द ही एक और चक्रवात (Cyclone Alert) दस्तक देने वाला है. विभाग के अनुसार मानसून के बाद इस साल बंगाल की खाड़ी में पहला चक्रवात कुछ दिनों में विकसित हो सकता है और यह चक्रवात दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत के पूर्वी तट से टकरा सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक कई मौसम मॉडल इस चक्रवात के संकेत दे रहे हैं. Also Read - Weather Latest Update: तेलंगाना में भारी बारिश, राजस्थान-उत्तरप्रदेश-हरियाणा-दिल्ली में भी बरसेंगे बादल, जानिए मौसम का हाल

Tamil Nadu: Heavy rainfall lashes Rameshwaram; Red alert issued for the coastal districts of the State

A Low-Pressure Area is likely to form over the south Andaman Sea around 29th November, says IMD pic.twitter.com/6hihXPV910

— ANI (@ANI) November 28, 2021