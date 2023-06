उत्तराखंड-हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट, मंडी-कुल्लू में बादल फटने से तबाही, जानें अन्य राज्यों का हाल। Video

Weather Update: हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में बादल फटने से बाढ़ आ गई है. राज्य में भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है. इसकी वजह से मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई मार्ग बंद हो गए हैं. कल रात कुल्लू के मोहल में भारी बारिश में कई वाहन बह गए और क्षतिग्रस्त हो गए. जेसीबी वाहन की मदद से वाहनों को निकाला गया. पंडोह-मंडी एनएच पर चारमील से सातमील के बीच कई जगह भूस्खलन हुआ है. इसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद है. खुलने में वक्त लगेगा.

मंडी पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि औट के पास खोती नाला में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है. साथ ही इस हाईवे के वैकल्पिक रास्ते भी बंद हैं. मंडी-जोगिंदरनगर हाईवे भी बंद है. इन राजमार्गों पर चलने वाले आम जनता/पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे पहाड़ों से सटी सड़कों पर न रहें क्योंकि भूस्खलन या चट्टान गिरने का खतरा अधिक है.