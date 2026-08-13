Red Fort Blast: लाल किला धमाके में था अल-कायदा का हाथ, कैसे बनाया था पूरा प्लान? UN की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

UN Report on Red Fort Blast: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के पास नवंबर 2025 में हुए घातक विस्फोट को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदकी मॉनिटरिंग टीम के आकलन के अनुसार, इस हमले के पीछे भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS)का हाथ था.
इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी. अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस हमले का जिक्र AQIS की गतिविधियों के संदर्भ में किया गया है. इससे मामला केवल भारत में हुए एक आतंकी हमले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दक्षिण एशिया में अल-कायदा से जुड़े नेटवर्क की बदलती रणनीति की ओर भी इशारा करता है.
यूएन मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक AQIS पहले की तुलना में अलग तरीके से काम कर रहा है. संगठन बड़े और आसानी से पहचाने जाने वाले समूहों के बजाय छोटे और अलग-अलग सेल के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित करने की कोशिश कर रहा है.
ऐसे छोटे नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच सीधा संपर्क सीमित रखा जा सकता है. रिपोर्ट में संगठन के लॉजिस्टिक और वित्तीय नेटवर्क का भी उल्लेख किया गया है. यूएन के आकलन में AQIS को अब केवल कमजोर या बिखरे हुए संगठन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे क्षेत्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे आतंकी नेटवर्क के रूप में देखा गया है.
रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों में AQIS की संभावित गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई गई है. खास तौर पर बांग्लादेश में संगठन द्वारा नए सेल स्थापित करने की कोशिश की आशंका का उल्लेख किया गया है. अगर ऐसा नेटवर्क तैयार होता है, तो इससे दक्षिण एशिया में आतंकवादी संगठनों की सीमा पार गतिविधियों को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं. हालांकि, रिपोर्ट में इस संभावित विस्तार को लेकर आशंका व्यक्त की गई है, इसे किसी स्थापित नेटवर्क के रूप में नहीं बताया गया है.
UN रिपोर्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का भी जिक्र किया गया है. सीमा क्षेत्र में हिंसा और आतंकी गतिविधियों ने दोनों देशों के रिश्तों पर दबाव बढ़ाया है. रिपोर्ट के मुताबिक AQIS का नाम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में कुछ हमलों से जुड़े संगठनों के संदर्भ में भी सामने आया है. इससे यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र में अलग-अलग आतंकी समूहों और उनके सहयोगी नेटवर्क के बीच संबंध सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं.
UN मॉनिटरिंग टीम ने यह भी चेतावनी दी है कि आतंकवादी संगठन आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों के लिए तेजी से कर रहे हैं. खास तौर पर AI और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए प्रचार सामग्री को अलग-अलग भाषाओं में तेजी से फैलाने की क्षमता बढ़ी है.
रिपोर्ट के अनुसार,इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISIL-K) भी एआई आधारित तकनीकों का इस्तेमाल प्रचार को अधिक तेजी से अलग-अलग भाषाओं में पहुंचाने के लिए कर रहा है. इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी निगरानी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है.
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद संबंधी बैन लिस्ट में भी बदलाव हुए. तीन लोगों को सूची में जोड़ा गया, जबकि सात लोगों के नाम हटाए गए. इसके अलावा अल-नुसरा फ्रंट, जिसे हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नाम से भी जाना जाता है, को 27 फरवरी 2026 को बैन लिस्ट से औपचारिक रूप से हटाया गया.
लाल किला के पास हुए धमाके को AQIS से जोड़ने वाला UN का आकलन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इससे नवंबर 2025 के हमले को दक्षिण एशिया में सक्रिय अल-कायदा नेटवर्क के व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है. रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आतंकी संगठन अपने ढांचे, फंडिंग और प्रचार के तरीके लगातार बदल रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ हमलों को रोकने की नहीं, बल्कि बदलते आतंकवादी नेटवर्क को समय रहते पहचानने की भी है.
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