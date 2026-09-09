Red Fort Blast: धमाके के समय i20 में था मास्टरमाइंड उमर नबी, कार को ही बनाया गया था 'बम'- 11 की गई थी जान

Red Fort Blast: दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के सामने हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई खुलासे किये गये हैं.

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Red Fort Blast: लाल किले के सामने 10 नवंबर 2025 को हुए ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई थी.

आतंकियों ने Hyundai i20 को ‘VBIED’ यानी कार बम के तौर पर इस्तेमाल किया.

कार में मौजूद व्यक्ति की पहचान DNA से मास्टरमाइंड उमर उन नबी के रूप में हुई.

कार में लगे विस्फोटक को एक खास कमांड मैकेनिज्म के जरिए सक्रिय किया गया.

Red Fort Blast: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने 10 नवंबर 2025 को हुए ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने चार्जशीट फाइल की है. NIA की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किये गये हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक, धमाके में इस्तेमाल हुई ‘Hyundai i20’ कार वास्तव में एक ‘Vehicle-Borne Improvised Explosive Device’ (VBIED) थी. इसका मतलब कार को ही विस्फोटक से लदे बम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था. फॉरेंसिक जांच में कार के मलबे और धमाके वाली जगह से मिले सामान में TATP, अमोनियम नाइट्रेट और पोटैशियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक पदार्थों के निशान मिले हैं. धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 30 लोग घायल हुए थे.

कार के अंदर कौन था?

NIA की चार्जशीट के मुताबिक, घटनास्थल से मिले जैविक नमूनों की DNA जांच में अहम सुराग मिला. शरीर के हिस्सों और नाक से लिए गए स्वैब की जांच में TATP और अमोनियम नाइट्रेट के अंश मिले. NIA का दावा है कि इन नमूनों की DNA फिंगरप्रिंटिंग से उसकी पहचान उमर उन नबी के तौर पर हुई. जांच एजेंसी के मुताबिक, इसका मतलब यह है कि धमाके के वक्त उमर उन नबी उसी कार के अंदर मौजूद था.

रेड टेप और मेटल पीस ने खोले राज

चार्जशीट में एक और अहम सबूत का जिक्र है. जांच के दौरान लाल रंग के टेप वाले एक कमांड मैकेनिज्म को बरामद किया गया. इस पर विस्फोटक पदार्थों के निशान मिले. NIA के मुताबिक, यह डिवाइस IED को दूर से या कमांड के जरिए सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया गया था. एजेंसी का दावा है कि यही कमांड सिस्टम धमाके वाली कार के पास से बरामद हुआ. जांच का निष्कर्ष यह है कि कार में विस्फोटक लगाया गया था और उसे एक खास कमांड मैकेनिज्म के जरिए सक्रिय किया गया.

चार्जशीट में नौगाम पुलिस स्टेशन केस नंबर 162/2025 का भी जिक्र है. जांच के दौरान आरोपी मुजम्मिल उर्फ A-4 के किराये के ठिकाने से विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बरामद की गई थीं. इनमें विस्फोटक और उसके लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री, केमिकल, लैब उपकरण, टाइमर, बैटरियां और दूसरे सामान शामिल थे. यह सामान फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर किराये की जगह से बरामद किया गया था.

नौगाम थाने में नवंबर 2025 में हुआ था ब्लास्ट

इन सामानों को जांच के लिए उन्हें नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था. इसी दौरान 14 नवंबर 2025 को नौगाम थाने के परिसर में अचानक धमाका हो गया. इस हादसे में 9 पुलिसकर्मियों की मौत और 29 लोगों के घायल होने की बात भी चार्जशीट में दर्ज है. धमाका इतना शक्तिशाली था कि मृतकों के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा और आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ.