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Red Fort Blast: जूते से दबाकर किया गया था धमाका! NIA ने खोला उमर उन नबी के बम का पूरा राज

लाल किला धमाके की जांच में NIA ने दावा किया है कि उमर उन नबी ने जूते में लगे खास ट्रिगर से कार में रखे विस्फोटक को जानबूझकर एक्टिव किया था. एजेंसी ने हादसे की आशंका खारिज कर इसे सुनियोजित आंतकी हमला बताया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 10, 2026, 8:50 AM IST
Red Fort Blast: जूते से दबाकर किया गया था धमाका! NIA ने खोला उमर उन नबी के बम का पूरा राज

Red Fort Blast: लाल किला इलाके में हुए आतंकी धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक अहम खुलासा किया है. एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक, हमले के लिए इस्तेमाल विस्फोटक को किसी तकनीति खराबी या घबराहट में अचानक नहीं उड़ाया गया था, जबकि इसे जानबूझकर एक्टिव किया गया था.

NIA के अनुसार, हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी ने अपने जूते में लगाए गए एक विशेष तंत्र के जरिए कार में रखे विस्फोटक को ट्रिगर किया. इस खुलासे से उन संभावनाओं पर भी विराम लगता है कि विस्फोट गलती से हुआ हो सकता है.

और पढ़ें: Red Fort Blast: धमाके के समय i20 में था मास्टरमाइंड उमर नबी, कार को ही बनाया गया था 'बम'

जूते में था खास ट्रिगर

जांच एजेंसी ने चार्जशीट में बताया है कि घटनास्थल से मिले एक जूते की जांच के दौरान उसके एड़ी वाले हिस्से में धातु का एक टुकड़ा मिला. फोरेंसिक जांच के आधार पर NIA ने इसे IED को नियंत्रित करने वाले कमांड मैकेनिज्म से जोड़ा.

एजेंसी के मुताबिक, उमर उन नबी के शरीर के हिस्से से लिए गए नमूने में TATP और अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिले. DNA जांच से यह हिस्सा नबी का होने की पुष्टि हुई. इससे जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि धमाके के वक्त नबी कार के अंदर मौजूद था और उसी ने विस्फोटक को सक्रिय किया.

चार्जशीट के अनुसार, IED तैयार करने में सह-आरोपी जसिर बिलाल वानी की भूमिका थी. NIA ने उसे विस्फोटक तैयार करने में विशेषज्ञ बताया है. जांच में सामने आया कि वानी ने नबी को पाईजोइलेक्ट्रिक प्लेट उपलब्ध कराई थी.

यह तकनीक दबाव या कंपन को विद्युत संकेत में बदलने के सिद्धांत पर काम करती है. NIA का दावा है कि इसी तंत्र को जूते में फिट कर नबी ने विस्फोट को सक्रिय किया.

लाल किला क्यों बना निशाना?

NIA की जांच में यह भी सामने आया कि नबी लाल किले और उसके आसपास के इलाके से अच्छी तरह परिचित था. एजेंसी के मुताबिक, दिसंबर 2023 से मई 2025 के बीच वह कई बार इस क्षेत्र में गया था. कुछ मौकों पर उसके साथ अन्य आरोपी भी मौजूद थे.

जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपियों ने लाल किले के आसपास से IED तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदा था. चार्जशीट में यह दावा भी किया गया कि आतंकी समूह लाल किले को भारतीय राज्य के प्रतीक के तौर पर देखता था.

NIA के मुताबिक, नबी के ठिकाने से मिले कथित हस्तलिखित नोट्स में लोकतंत्र के खिलाफ विचार और भारत में शरिया कानून लागू करने की बात का उल्लेख था. एजेंसी ने इसी आधार पर हमले को केवल आतंकवादी वारदात नहीं, बल्कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश के रूप में भी पेश किया है.

युवाओं को आतंकी नेटवर्क में जोड़ने का आरोप

चार्जशीट में NIA ने आतंकी संगठन से जुड़े लोगों द्वारा नए सदस्यों की तलाश और कट्टरपंथ की ओर धकेलने का भी जिक्र किया है. एजेंसी का दावा है कि उमर उन नबी और उसके साथियों ने छात्रों तथा डॉक्टरों के बीच ऐसे लोगों की तलाश की, जिन्हें संगठन से जोड़ा जा सके.

NIA के अनुसार, नबी ने जसिर बिलाल वानी और यासिर अहमद डार को संगठन में शामिल होने के लिए प्रभावित किया. जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों को आत्मघाती हमलावर बनने के लिए भी प्रेरित किया गया था.

इस मामले में NIA ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. धमाके में उमर उन नबी समेत 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 लोग घायल हुए और 24 वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे. जांच एजेंसी के इन दावों पर अब अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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