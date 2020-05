नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के कारण 1147 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. साथ ही इससे संक्रमितों की संख्या 35 हजार से भी अधिक है. ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में प्रशासन व सरकार द्वारा कुछ इलाकों व जिलों को रेड जोन, ऑरेज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है. इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अहम जानकारी दी. Also Read - भारत में कोविड-19 का पता लगाने के लिए 10 लाख से अधिक लोगों की हो चुकी है RT-PCR जांच : ICMR

इस पत्र में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले उन जिलों के बारे में बताया गया है जिन्हे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. अगर रेड जोन वाले राज्यों की बात करे तो देश के सभी महानगर यानी दिल्ली,मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु को रेड जोन में रखा गया है. वहीं अन्य राज्यों यानी की अंडमान निकोबार के 1 जिलों, आंध्र प्रदेश के 5, बिहार के 5, चंडीगढ़ के 1, छत्तीसगढ़ के 1, गुजरात के 9 जिलों को रेड जोन में रखा गया है. Also Read - आज कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देंगी तीनों सेनाएं, आसमान से फूल बरसाएंगे सुखोई और जगुआर; जानिए कब और कैसे देख सकेंगे LIVE

Union Health Secry Preeti Sudan writes to Chief Secys of all states/UTs, designating dists across all states/UTs as Red, Orange & Green Zones. Also Read - Covid-19: पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,411 नए मामले सामने आए, 71 लोगों की मौत; कुल संक्रमितों की संख्या 37776 हुई

Since recovery rates have gone up, distritcs are now being designated across various zones duly broad-basing the criteria: Preeti Sudan pic.twitter.com/WjVZPJXl5q

— ANI (@ANI) May 1, 2020