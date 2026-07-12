बस खुलने के आखिरी मिनट में ट्रिप कैंसिल करना कंपनी को पड़ा भारी, कंज्यूमर कोर्ट ने लगया भारी जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

RedBus ticket cancellation Consumer court fine: मामले में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से दिल्ली के लिए रेडबस से बुक की गई टिकट को बस प्रस्थान से मात्र 17 मिनट पहले रद्द कर दिया गया. कंज्यूमर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म और ट्रैवल ऑपरेटर पर 10,000 रुपये का हर्जाना ठोंका है. आइये जानते हैं पूरा मामला...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 12, 2026, 11:09 AM IST
Bus cancelled penalty
आखिरी मिनट में बस कैंसिल करने पर लगा जुर्माना
  • पालमपुर से दिल्ली के लिए बस खुलने से सिर्फ 17 मिनट पहले टिकट कैंसिलेशन का ऑटोमेटेड मैसेज मिला,
  • रात के वक्त बस स्टैंड पर फंस जाने और दिल्ली समय पर पहुंचना आवश्यक होने के कारण यात्री को आधी रात को 40 किमी दूर एयरपोर्ट जाकर महंगी फ्लाइट लेनी पड़ी,
  •  रेडबस ने खुद को सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बताया, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि सर्विस चार्ज वसूलने के बाद कंपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकती,
  • कांगड़ा जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों पर मानसिक प्रताड़ना के लिए 5,000 और अदालती खर्च के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है,

Bus ticket cancel fine: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ऐप से कंफर्म टिकट बुक की हो, और जब आप सारा सामान उठाकर रात को बस स्टैंड पहुंचें तो पता चले कि वहां कोई बस ही नहीं है? हिमाचल प्रदेश के जयंत पटियाल के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ. लेकिन उन्होंने इस लापरवाही को चुपचाप सहने के बजाय कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. परिणाम यह हुआ कि कोर्ट ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग कंपनी रेडबस (RedBus) और बस ऑपरेटर भरमानी ट्रेवल्स को ऐसा सबक सिखाया जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाली सभी कंपनियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है.

बस स्टैंड पर छूटे यात्री के पसीने

मामला अक्टूबर 2023 का है. जयंत पटियाल ने रेडबस ऐप से पालमपुर से दिल्ली जाने के लिए 600 रुपये में एक कंफर्म बस टिकट बुक की थी. टिकट के अनुसार बस को रात 10:15 बजे रवाना होना था और अगली सुबह 8:00 बजे दिल्ली पहुंचना था. जयंत तय समय से करीब आधा घंटा पहले बोर्डिंग पॉइंट पर पहुंच गए और बस ऑपरेटर से संपर्क किया. ऑपरेटर ने उन्हें यह कहकर चौंका दिया कि रात 10:15 बजे उनकी कोई बस है ही नहीं और आखिरी बस तो रात 8:00 बजे ही निकल चुकी है. परेशान जयंत ने तुरंत कस्टमर सपोर्ट से बात की, लेकिन उन्हें कोई वैकल्पिक बस देने के बजाय रात 9:58 बजे यानि बस खुलने से सिर्फ 17 मिनट पहले बुकिंग कैंसिलेशन का ऑटोमेटेड मैसेज भेज दिया गया.

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इमरजेंसी फ्लाइट और कोर्ट की शरण

चूंकि जयंत को सुबह दिल्ली पहुंचना बेहद आवश्यक था, इसलिए कोई अन्य साधन न मिलने पर वे आधी रात को ही लगभग 40 किलोमीटर दूर गगल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और वहां से बेहद महंगी आपातकालीन फ्लाइट बुक करके दिल्ली पहुंचे. इस मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के खिलाफ उन्होंने कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.

रेडबस का तर्क

कंज्यूमर कोर्ट में रेडबस ने अपना बचाव करते हुए तर्क दिया कि वे केवल एक मध्यस्थ टेक प्लेटफॉर्म हैं जो यात्रियों को ऑपरेटरों से जोड़ता है और बसों के संचालन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है. उन्होंने यह भी दलील दी कि उन्होंने ग्राहक को 585 रुपये रिफंड कर दिए थे और मामले को सुलझाने के लिए टिकट की कीमत का दोगुना हर्जाना देने की पेशकश भी की थी, जिसे शिकायतकर्ता ने ठुकरा दिया था.

कोर्ट की दो टूक

कांगड़ा उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्यों आरती सूद व नारायण ठाकुर की पीठ ने रेडबस की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राहकों से पैसे लेता है, सर्विस चार्ज वसूलता है और बुकिंग कंफर्म करता है, तो वह केवल एक इंटरमीडियरी होने का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता. बिना अस्तित्व वाली बस सेवा को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना सेवा में गंभीर कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार है. कोर्ट ने दोनों विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से आदेश दिया कि वे शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये मानसिक उत्पीड़न के एवज में और 5,000 अदालती खर्च के रूप में कुल 10,000 रुपये 30 दिनों के भीतर अदा करें. ऐसा न करने पर शिकायत दर्ज कराने की तारीख से भुगतान होने तक 9% सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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