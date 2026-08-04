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बर्थ रजिस्ट्रेशन में देरी बनेगी मुसीबत... जानें कब खटखटाना पड़ सकता है कोर्ट का दरवाजा, कितने बदल गए नियम?

Registration of Births: तीन साल में यह दूसरी बार है जब संसद ने एक ऐसे कानून में बदलाव करने की कोशिश की है, जिसमें लोगों को यह साबित करना होता है कि वे पैदा हुए थे.

Written by: Vineet Sharan
Updated: August 4, 2026, 4:45 PM IST
बर्थ रजिस्ट्रेशन में देरी बनेगी मुसीबत... जानें कब खटखटाना पड़ सकता है कोर्ट का दरवाजा, कितने बदल गए नियम?
संसद ने मंगलवार को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास कर दिया. (photo credit, AI, for representation only)
  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास
  • यह अहम सिविल कानून काफी सख्त हो गया है
  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारत के पहचान के ढांचे का आधार है
  • इस एक्ट में 2023 में भी बदलाव हुआ था, तीन साल बाद फिर कानून बदला

Registration of Births: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी अब बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. संसद ने मंगलवार को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास कर दिया. इसके बाद यह अहम सिविल कानून काफी सख्त हो गया है. आइये जानते हैं कि इस कानून में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं. एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के एक सब सेक्शन में बदलाव किया गया है. इसके बाद अगर जन्म या मृत्यु को दो साल बाद रजिस्टर किया जाता है तो पूरा प्रासेस बदल जाता है. दो साल से ज्यादा देरी वाले मामले फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, जो हाई कोर्ट के तहत एक ज्यूडिशियल ऑफिसर है, के पास भेजे जाते हैं. जबकि सामान्य रूप से ये केस  राज्य सरकार के तहत डिस्ट्रिक्ट-कैडर एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाते हैं. मुख्य अंतर यह है कि अब दो साल पुराने जन्म या मृत्यु का वेरिफिकेशन असल में कलेक्टर के बजाय कोर्ट सिस्टम के ज़रिए करना होगा.

कितना महत्वपूर्ण है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969, भारत के पहचान के ढांचे का आधार है. यह जो सर्टिफिकेट बनाता है, वही डॉक्यूमेंट है जिससे ज़्यादातर दूसरे पहचान रिकॉर्ड आधार, पासपोर्ट, वोटर रोल, राशन कार्ड, स्कूल एडमिशन में जुड़ते हैं.

और पढ़ें: अब बर्थ सर्टिफिकेट से लिंक होगा आधार कार्ड, जान लीजिए सरकार क्यों ला रही ये नियम? क्या है पूरा प्रोसेस?

तीन साल पहले भी हुआ था बदलाव

इस एक्ट में 2023 में भी बदलाव हुआ था. इसके बाद एक साल के बाद रिपोर्ट किए गए किसी भी जन्म या मृत्यु के लिए, वेरिफिकेशन और तय फीस के पेमेंट के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या DM की ओर से ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना जरूरी था.

2026 में क्या बदलाव हुए

2026 के बदलाव ने अब टाइमलाइन को और सख़्त कर दिया है. बिल एक्ट के सिर्फ़ सेक्शन 13(3) को फिर से बनाता है, वह प्रोविज़न जो देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है. एक से दो साल की देरी के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ज़रिए ही काम चलता रहेगा. दो साल से ज़्यादा की देरी के लिए अब फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना जरूरी है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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