बर्थ रजिस्ट्रेशन में देरी बनेगी मुसीबत... जानें कब खटखटाना पड़ सकता है कोर्ट का दरवाजा, कितने बदल गए नियम?

Registration of Births: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी अब बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. संसद ने मंगलवार को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास कर दिया. इसके बाद यह अहम सिविल कानून काफी सख्त हो गया है. आइये जानते हैं कि इस कानून में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं. एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के एक सब सेक्शन में बदलाव किया गया है. इसके बाद अगर जन्म या मृत्यु को दो साल बाद रजिस्टर किया जाता है तो पूरा प्रासेस बदल जाता है. दो साल से ज्यादा देरी वाले मामले फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, जो हाई कोर्ट के तहत एक ज्यूडिशियल ऑफिसर है, के पास भेजे जाते हैं. जबकि सामान्य रूप से ये केस राज्य सरकार के तहत डिस्ट्रिक्ट-कैडर एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाते हैं. मुख्य अंतर यह है कि अब दो साल पुराने जन्म या मृत्यु का वेरिफिकेशन असल में कलेक्टर के बजाय कोर्ट सिस्टम के ज़रिए करना होगा.
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969, भारत के पहचान के ढांचे का आधार है. यह जो सर्टिफिकेट बनाता है, वही डॉक्यूमेंट है जिससे ज़्यादातर दूसरे पहचान रिकॉर्ड — आधार, पासपोर्ट, वोटर रोल, राशन कार्ड, स्कूल एडमिशन में जुड़ते हैं.
इस एक्ट में 2023 में भी बदलाव हुआ था. इसके बाद एक साल के बाद रिपोर्ट किए गए किसी भी जन्म या मृत्यु के लिए, वेरिफिकेशन और तय फीस के पेमेंट के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या DM की ओर से ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना जरूरी था.
2026 के बदलाव ने अब टाइमलाइन को और सख़्त कर दिया है. बिल एक्ट के सिर्फ़ सेक्शन 13(3) को फिर से बनाता है, वह प्रोविज़न जो देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है. एक से दो साल की देरी के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ज़रिए ही काम चलता रहेगा. दो साल से ज़्यादा की देरी के लिए अब फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना जरूरी है.
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