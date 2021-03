Registration on Co-Win 2.0 Portal, Registration for covid-19 vaccine on cowin.gov.in: आज से 60 साल से अधिक उम्र के लोग कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. 45 से 60 की उम्र के लोग भी कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बशर्ते उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो. कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अगर आप भी इस 60 साल से अधिक उम्र के हैं या फिर आपको कोई बीमारी है तो आप भी Co-Win 2.0 Portal पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. Also Read - Covid-19 Vaccine: पड़ोसी एवं मित्र देशों के बाद अब अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी देशों को भी कोविड-19 का टीका देगा भारत

cowin.gov.in पोर्टल पर जाते ही होम पेज पर आपको कई जानकारियां मिलेंगी. होम पेज पर ही आपको Co-Win के बारे में जानकारी देने के साथ आपके नजदीक में मौजूद कोविड सेंटर की भी जानकारी दी गई है. उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया गया है. जहां आपको अपने बारे में जानकारी डालकर वैक्सीन लगवाने के लिए एक निश्चित समय और सेंटर का चुनाव करना होगा. Also Read - छत्तीसगढ़ सरकार ने Covaxin के इस्तेमाल पर लगाई रोक, भाजपा बोली- अड़ियल रवैया है

देश में 26 जनवरी को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हुई थी. उसके बाद से अब तक 1.42 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है. आज से कोरोना वैक्सील लगाने का दूसरा चरण शुरू हो रहा है. सरकार का लक्ष्य दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है. Also Read - COVID-19: WHO की AstraZeneca Vaccine को हरी झंडी , साउथ अफ्रीका में उठे थे सवाल

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप निजी या फिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगवा सकते हैं. निजी स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपये देने होंगे जबकि सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी.

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस तय कर रखी है. आज सुबह नौ बजे से रजिस्ट्रेशन के लिए यह पोर्टल खुल चुका है.

कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए देश में 10 हजार सरकारी और करीब 20 हजार निजी केंद्र बनाए गए हैं.

केंद्र सरकार की स्कीम आयुष्मान भारत योजना के तहत दर्ज करीब 10 हजार निजी अस्पतालों में भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है.