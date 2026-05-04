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Rejinagar Nowda Live Update: हुमायूं कबीर की दोनों सीट पर बस थोड़ी देर में शुरू होगी मतगणना

Rejinagar Nowda Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (डोमकल नाउदा विधानसभा चुनाव परिणाम / डोमकल नाउदा इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): हुमांयू कबीर बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा के बाद चर्चा में आए हैं.

Published date india.com Updated: May 4, 2026 6:23 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Rejinagar Nowda Live Update: हुमायूं कबीर की दोनों सीट पर बस थोड़ी देर में शुरू होगी मतगणना
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Rejinagar Nowda Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा के बाद चर्चा में आए हुमांयू कबीर दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं. रेजीनगर और नौदा. हालांकि, इससे पहले वह भरतपुर सीट से विधायक थे. विशेषज्ञों के मुताबिक एक साथ दो सीटों पर चुनावी ताल ठोंककर हुमांयू मुर्शिराबाद जिले में अपनी पार्टी आम जनता विकास पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहती है.

हुमांयू कबीर की पार्टी पश्चिम बंगाल की 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. हुमांयू कबीर ने पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन किया था, लेकिन बाद में यह टूट गया. हुमांयू कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी का मुख्य मुकाबला ओवैसी की पार्टी के साथ है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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