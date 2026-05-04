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Rejinagar Nowda Live Update: हुमायूं कबीर की दोनों सीट पर बस थोड़ी देर में शुरू होगी मतगणना

Rejinagar Nowda Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (डोमकल नाउदा विधानसभा चुनाव परिणाम / डोमकल नाउदा इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): हुमांयू कबीर बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा के बाद चर्चा में आए हैं.

Rejinagar Nowda Election

Rejinagar Nowda Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा के बाद चर्चा में आए हुमांयू कबीर दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं. रेजीनगर और नौदा. हालांकि, इससे पहले वह भरतपुर सीट से विधायक थे. विशेषज्ञों के मुताबिक एक साथ दो सीटों पर चुनावी ताल ठोंककर हुमांयू मुर्शिराबाद जिले में अपनी पार्टी आम जनता विकास पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहती है.

हुमांयू कबीर की पार्टी पश्चिम बंगाल की 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. हुमांयू कबीर ने पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन किया था, लेकिन बाद में यह टूट गया. हुमांयू कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी का मुख्य मुकाबला ओवैसी की पार्टी के साथ है.

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