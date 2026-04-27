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'साहब उन लोगों में से हैं…', CM रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर तीखा हमला, जानें क्या कुछ कहा

Delhi News: रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधा, न्याय व्यवस्था और जज पर बयान को लेकर सवाल उठाए.

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Delhi News: रेखा गुप्ता ने अरविन्द केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल उन लोगों में से हैं जो खुद को ही वकील, गवाह और जज मानते हैं. उनके मुताबिक, अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ बनने लगे तो फिर देश की न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत रह जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की सोच सही नहीं है और इससे लोगों का सिस्टम पर भरोसा कमजोर होता है. उनका कहना है कि नेताओं को अपने शब्दों और व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जनता सब देख रही है.

न्याय व्यवस्था पर उठते सवाल

रेखा गुप्ता ने कहा कि बार-बार न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना सही तरीका नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह अब एक आदत बन चुकी है. उनके मुताबिक, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना हर नेता की जिम्मेदारी है. अगर कोई लगातार इन पर सवाल उठाता है, तो इससे गलत संदेश जाता है. उन्होंने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत है और इस पर भरोसा रखना जरूरी है. इस तरह के बयान लोगों के बीच भ्रम पैदा करते हैं और इससे सिस्टम की छवि को नुकसान पहुंचता है, जो किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता.

जज पर आरोप को लेकर सवाल

रेखा गुप्ता ने खास तौर पर एक जज पर लगाए गए आरोपों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसी भी न्यायाधीश पर इस तरह खुलकर आरोप लगाना ठीक नहीं है. उनका मानना है कि अगर किसी को शिकायत है तो उसे सही कानूनी तरीके से उठाना चाहिए. उन्होंने पूछा कि क्या इस तरह सार्वजनिक तौर पर सवाल खड़े करना सही है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कदम न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं. नेताओं को चाहिए कि वे अपने बयान देते समय जिम्मेदारी दिखाएं और कानून का सम्मान करें.

कोर्ट जाने से इनकार पर प्रतिक्रिया

रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि कोर्ट में न जाने की बात करना गलत है. उनके मुताबिक, अगर कोई खुद को सही मानता है तो उसे कोर्ट में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बाहर बैठकर बयान देना आसान है, लेकिन असली प्रक्रिया कोर्ट में ही होती है. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से जज या कोर्ट बदलने की बात करता है, तो यह सिस्टम को कमजोर करने जैसा है. इस तरह की सोच से लोगों का भरोसा कम हो सकता है और इससे गलत परंपरा शुरू हो सकती है.

सत्याग्रह वाली बात पर प्रतिक्रिया

आखिर में रेखा गुप्ता ने सत्याग्रह वाली बात पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि खुद को सत्याग्रही बताना सिर्फ एक मजाक जैसा लगता है. उनके मुताबिक, जनता ऐसे दावों को गंभीरता से नहीं लेती. उन्होंने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था ऐसे व्यवहार की इजाजत नहीं देती. उनका मानना है कि हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए और उसी के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए.

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