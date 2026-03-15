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Rekha Gupta Attends Apna Ghar Ashram Anniversary Event Delhi Social Service Program News

दिल्ली में सालों से बेघर लोगों को सहारा दे रहा ये घर, 12वीं एनीवर्सरी सेलिब्रेशन में जानिए क्या कुछ बोलीं CM रेखा

Delhi News: दिल्ली के बूढ़पुर में ‘अपना घर आश्रम’ के 12वें वार्षिकोत्सव और रजत जयंती समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं.

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Delhi News: दिल्ली के बूढ़पुर इलाके में स्थित ‘अपना घर आश्रम’ में संस्था का 12वां वार्षिकोत्सव और रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुईं और संस्था के कामों की सराहना की. कार्यक्रम में आश्रम से जुड़े लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे. यह समारोह उन लोगों के लिए भी खास रहा, जो लंबे समय से इस संस्था के साथ जुड़े हैं और सेवा के काम में योगदान दे रहे हैं.

26 साल से बेसहारा लोगों की सेवा

‘अपना घर आश्रम’ पिछले करीब 26 साल से बेसहारा, निराश्रित और बीमार लोगों की सेवा कर रहा है. इस संस्था का मकसद ऐसे लोगों को सहारा देना है, जिनके पास रहने या इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होती. यहां जरूरतमंद लोगों को रहने की जगह, खाना और चिकित्सा सुविधा दी जाती है. संस्था का काम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों तक फैल चुका है.

देश और विदेश में बढ़ रहा संस्था का दायरा

आज ‘अपना घर आश्रम’ के भारत में 70 से ज्यादा केंद्र चल रहे हैं. इन केंद्रों में हजारों जरूरतमंद लोगों की देखभाल की जाती है. संस्था की सेवाएं अब धीरे-धीरे विदेशों तक भी पहुंच रही हैं. यही वजह है कि यह संगठन सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बना चुका है. कई लोग और संस्थाएं भी इस काम से प्रेरित होकर सहयोग कर रही हैं, जिससे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंच सके.

अंत्योदय की भावना पर जोर

कार्यक्रम के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही असली सेवा है. उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘अंत्योदय’ के विचार का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार भी इसी सोच के साथ काम कर रही है. उनका कहना था कि दिल्ली के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सम्मान, सुरक्षा और मदद पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है.

कई नेता रहे मौजूद

इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू, सांसद योगेंद्र चंदोलिया और विधायक राजकरण खत्री भी मौजूद रहे. इनके अलावा संस्था से जुड़े कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी ने ‘अपना घर आश्रम’ द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की और संस्था को शुभकामनाएं दीं. लोगों का कहना था कि इस तरह की संस्थाएं समाज में उम्मीद और इंसानियत की मिसाल पेश करती हैं.

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