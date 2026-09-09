दिल्ली में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर... सत्यानिकेतन PG हादसे के बाद एक्शन में CM रेखा गुप्ता

सत्यानिकेतन PG हादसे में सात लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MCD को कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए और शहर के सभी PG हॉस्टलों की गहन जांच का आदेश दिया.

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सत्यानिकेतन PG हादसे के बाद CM रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए.

MCD के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने को कहा गया है.

दिल्ली के सभी PG हॉस्टलों का गहन निरीक्षण कराने का आदेश दिया गया है.

अवैध निर्माण कब और किसकी निगरानी में हुआ, इसके रिकॉर्ड की भी जांच होगी.

Delhi Bulldozer Action: सत्यानिकेतन PG हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) को शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने MCD के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने और कार्रवाई की निगरानी करने का निर्देश दिया है.

सत्यानिकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने से पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत के बाद सुरक्षा और अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच सरकार ने दिल्ली में संचालित PG हॉस्टलों की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है.

PG हॉस्टलों का होगा गहन निरीक्षण

रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सभी PG हॉस्टलों का गहन निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. इसके साथ ही संबंधित इमारतों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी.

अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि किसी इमारत में अवैध निर्माण कब कराया गया था और उस समय इसकी जिम्मेदारी किस विभाग या प्राधिकरण के पास थी. सरकार का उद्देश्य अवैध निर्माण की पहचान करने के साथ उसकी जवाबदेही भी तय करना है.