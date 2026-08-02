अस्पताल पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, मरीजों से सीधे पूछा हाल; इलाज, दवाइयों और सफाई पर दिए सख्त निर्देश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक लिया और अधिकारियों को साफ-सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (2 अगस्त) को मयूर विहार फेज-2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं, सुझावों और उम्मीदों को ध्यान से सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लोगों की राय और अनुभव सबसे अहम होते हैं.

अस्पताल निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि मरीजों को इलाज के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने मरीजों से पूछा कि डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, दवाइयां समय पर मिल रही हैं या नहीं और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं से वे कितने संतुष्ट हैं. कई परिजनों ने अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिसे उन्होंने गंभीरता से सुना.

साफ-सफाई का निरीक्षण

रेखा गुप्ता ने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि साफ-सुथरा माहौल मरीजों के इलाज और संक्रमण से बचाव दोनों के लिए जरूरी होता है. उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल के हर हिस्से में नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए.

अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

मुख्यमंत्री ने दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता की भी समीक्षा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को जरूरी दवाइयों और इलाज के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. अगर किसी विभाग में कमी है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद केवल अस्पतालों का ढांचा विकसित करना नहीं, बल्कि मरीजों का भरोसा जीतना भी है. उनका कहना था कि जब नागरिकों को समय पर इलाज, सम्मानजनक व्यवहार और आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी, तभी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा. उन्होंने अधिकारियों से नियमित निगरानी करने और लोगों से लगातार फीडबैक लेने की भी सलाह दी.