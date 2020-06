नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को 31 जुलाई तक बढ़ाए गए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान रात के कर्फ्यू में ढील दी है. बंगाल सरकार ने मुताबिक अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही पाबंदियां रहेंगी. इसके अलावा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के दिए संकेत हैं. ममता बनर्जी ने कहा, “हम चाहते हैं कि कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा एक जुलाई से फिर शुरू हो.” Also Read - 30 साल की महिला को हुआ पेट दर्द तो पहुंची अस्‍पताल, डॉक्‍टरों ने चेकअप किया तो पुरुष निकली

बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा बुधवार को की थी, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. पश्चिम बंगाल में जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था.

Relaxation in the lockdown will be allowed from 5 am to 10 pm in the State: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee

Lockdown has been extended in the State till 31st July. pic.twitter.com/wd47bhzyMb

— ANI (@ANI) June 26, 2020