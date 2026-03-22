Hindi India Hindi

Relief From Gas Crisis Lpg Filled Ship Arrived In India Three More En Route Where Consignments Will Arrive

गैस संकट से राहत मिलेगी! भारत आया LPG से भरा जहाज, तीन रास्ते में, जानिए कब और कहां पहुंचेगी खेप

Gas Crisis in India: पहला टैंकर पिक्सिस पायनियर' 16,714 टन LPG लेकर आ चुका है. एक और LPG टैंकर 'अपोलो ओशन' 25 मार्च को 26,687 टन गैस लेकर आने वाला है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

LPG Gas Crisis: भारत को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण तेल और गैस के संकट का सामना करना पड़ रहा है. भारत LPG की कमी से जूझ रहा है. लेकिन, अब जल्द ही इससे बड़ी राहत मिल सकती है. रविवार, 22 मार्च को LPG से भरा एक जहाज ‘पिक्सिस पायनियर’ ताजा खेप लेकर भारत पहुंच गया है. ये गैस टैंकर अमेरिका के टेक्सास से भारत के मंगलुरु बंदरगाह पहुंचा है. ‘पिक्सिस पायनियर’ 16,714 टन LPG लेकर आया है.

कई जहाज अभी रास्ते में

होर्मुज पर निर्भरता कम करते हुए भारत ने अब अमेरिका से LPG को लेकर संपर्क साधा है. ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले हफ्ते बड़ी मात्रा में LPG की खेप न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचेगी. आने वाले हफ्तों में लगभग 72,700 टन LPG भारत आने वाली है.

पहला टैंकर पिक्सिस पायनियर’ 16,714 टन LPG लेकर आ चुका है. एक और LPG टैंकर ‘अपोलो ओशन’ 25 मार्च को 26,687 टन गैस लेकर आने वाला है. यह खेप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सप्लाई की जाएगी. वियतनाम का झंडा लगा यह जहाज गुजरात के वाडिनार बंदरगाह पर पहुंचेगा.

अमेरिका से एक और टैंकर के 29 मार्च को भारत पहुंचने की उम्मीद है. इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए लगभग 30,000 टन LPG है. आने वाले दिनों में भारत पहुंचने वाली गैस की खेप से LPG की उपलब्धता में काफी सुधार होने की उम्मीद है.

केंद्र सरकार ने उठाए ठोक कदम

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया है. इसमें पहले से दिए गए 20 प्रतिशत और पीएनजी विस्तार से जुड़े सुधारों के आधार पर दिए गए 10 प्रतिशत के साथ अब अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन जोड़ा गया है. शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है और कुल कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है.

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कहा कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद घरेलू एलपीजी और पीएनजी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है. एलपीजी की मांग को संतुलित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 45 दिन तक करना. इसके अलावा, केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है और उन्हें इसके वितरण के लिए जगह तय करने को कहा गया है.

Add India.com as a Preferred Source

सरकार ने कहा है कि देश में एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे डिजिटल तरीके से बुकिंग करें, एजेंसियों पर जाने से बचें और होम डिलीवरी का उपयोग करें.

क्या बिजली आपूर्ति पर भी पड़ेगा संकट का असर?

भारत को उम्मीद है कि अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण गर्मियों में बिजली की सबसे ज्यादा मांग को पूरा करने की उसकी क्षमता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. सरकार, गैस की सप्लाई में किसी भी रुकावट से होने वाले दबाव को कम करने के लिए कोयला, रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर भरोसा कर रही है. हाल ही में ‘भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026’ के मौके पर बोलते हुए, बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि देश का बिजली सिस्टम काफी हद तक सुरक्षित है.

बिजली सचिव ने कहा कि भारत के पावर मिक्स में गैस की भूमिका बहुत सीमित है. इसलिए पूरी उम्मीद है कि पश्चिम एशिया का यह संकट हम पर कोई असर नहीं डालेगा. अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने सामान्य कामकाज में गैस से बनी बिजली का इस्तेमाल काफी कम करता है. इससे खाड़ी संकट से जुड़ी किसी भी रुकावट का सीधा असर काफी हद तक कम हो जाता है.