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Relieved To Know Trump Is Safe Pm Modi Reaction On White House Shooting

White House Shooting: ट्रंप सुरक्षित हैं जानकर राहत मिली, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह जानकर राहत मिली कि घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और सकुशल हैं.

पीएम मोदी ने वाशिंगटन में हुई गोलीबारी की घटना की निंदा की है.

White House Shooting: अमेरिका में व्हाइट हाउस डिनर के दौरार रविवार को हुई फायरिंग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रियादी है. पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप और मेलानिया की कुशलता पर शुभकामनाएं दीं.

पीएम मोदी ने लिखा, यह जानकर राहत मिली कि वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और सकुशल हैं. मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं. लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा की जानी चाहिए.

Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be… — Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026





फायरिंग की घटना से दहला अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी में वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई. फायरिंग की आवाज आते ही राष्ट्रपति ट्रंप समेत वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों वहां से निकाला गया. एक सुरक्षा अधिकारी के घायल होने की भी रिपोर्ट है, हालांकि उसने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रही थी.

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फायरिंग की आवाज सुनते ही लोगों में घबराहट फैली गई. वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस एजेंट और दूसरे सिक्योरिटी वाले बैंक्वेट हॉल में भागे. इसके अलावा, गेस्ट टेबल के नीचे छिप गए, जबकि सिक्योरिटी ऑफिसर लोगों से झुकने को कह रहे थे.

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ट्रंप ने किया पोस्ट

घटना के बाद, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है और सिक्योरिटी एजेंसियों के तुरंत प्रतिक्रिया की तारीफ की. उन्होंने बताया कि संदिग्ध को पकड़ लिया गया है और कहा कि इवेंट को जारी रखने के बारे में कोई भी फैसला लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज करेंगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, डीसी में एक शानदार शाम रही. सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने जल्दी और बहादुरी से काम किया. शूटर को पकड़ लिया गया है.

एक अन्य पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, लॉ एनफोर्समेंट ने अपील की है कि हम प्रोटोकॉल के हिसाब से जगह छोड़ दें, जो हम तुरंत कर रहे हैं. मैं 30 मिनट में व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा. फर्स्ट लेडी, वाइस प्रेसिडेंट और सभी कैबिनेट सदस्य एकदम ठीक हैं. हम आधे घंटे में आपसे बात करेंगे. मैंने इवेंट के इंचार्ज सभी रिप्रेजेंटेटिव से बात की है और हम 30 दिनों के अंदर रीशेड्यूल करेंगे.