Remdesivir is not effective in treating COVID-19 patients: कोरोना महामारी का अभी तक पुख्ता इलाज नहीं ढूंढा जा सका है. कुछ दिन पहले ही इसके इलाज प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया गया था. अब इस प्रोटोकॉल से एक अहम इंजेक्शन Remdesivir को भी हटाने की संभावना है. Also Read - Madhya Pradesh News: इंदौर में Remdesivir इंजेक्शन की कालाबाजारी में तीन गिरफ्तार

सर गंगाराम अस्पताल के निदेशक डॉ. डीएस राणा का कहना है कि Remdesivir को कोरोना के इलाज प्रोटोकॉल से हटाने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज में इस इंजेक्शन के असर के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं. Remdesivir वही इंजेक्शन है जिसकी इस महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की रिपोर्ट आई थी. अवैध तरीके से यह इंजेक्शन 50-50 हजार रुपये में भी बिक रही थी. Also Read - रेमडेसिविर को शख्स ने बता दिया 'रेमो डिसूजा' इंजेक्शन, वायरल वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट

Remdesivir may be dropped soon as there is no proof of its effectiveness in treating COVID-19 patients: Dr Rana Also Read - कोरोना: ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति पर पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, PMO ने दी अहम जानकारी

