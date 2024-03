Hindi India Hindi

Remove The Name Of The Rape Accused From The Copy Of The Judgment Why Did Madras High Court Mention Rights To Be Forgotten

Rape के आरोपी का नाम जजमेंट की कॉपी से हटाएं, Madras High Court ने Rights To Be Forgotten का जिक्र क्यों किया? जानें क्या है इसका मतलब

Rights To Be Forgotten: मद्रास हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी की पहचान इंटरनेट से हाटने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने इंडियन कानून वेबसाइट को निर्देश दिया कि रेप के आरोपी का नाम जजमेंट की कॉपी से हटाएं. साथ ही अदालत ने आरोपी के पहचान से जुड़ी सभी डिटेल्स, जैसे नाम, घर का पता आदि को जजमेंट और कोर्ट आर्डर की कॉपी से मिटाने के आदेश दिए है. बता दें कि याचिकाकर्ता को ये राहत इंटरनेट से निजी जानकारी हटाने का अधिकार (Rights To Be Forgotten) के तहत मिली है. याचिकाकर्ता एक रेप केस में आरोपी था जिसमें उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था.

जस्टिस अनीता सुमंत और जस्टिस आर विजयकुमार की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने जजमेंट की कॉपी में संशोधन करके आरोपी का नाम हटाने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा,

“ये फैसला हमने इंटरनेट से निजी जानकारी हटाने का अधिकार के तहत लिया गया है. न्यायिक संस्थान होने के नाते, हम राइट टू प्राइवेसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. पहचान छिपाने की प्रक्रिया नई नहीं हैं. कई मामलें हैं जिसमें पार्टी के हित को देखते हुए उनकी पहचान छिपाई गई है. नाम की जगह XYZ लिखा जाता है. पहचान को गुप्त रखा जाता है.”

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की इंटरनेट से निजी जानकारी हटाने की मांग सही है. ये अधिकार DPDP Act के सेक्शन 8(7) के आदेश इस नियम के सेक्शन 17 के अनुसार कोर्ट पर लागू नहीं होगी. ये के विवेक पर निर्भर है कि वे पहचानों को गुप्त रखने के मामलों पर विचार कर उचित फैसला दें.

क्या है Rights To Be Forgotten?

‘Rights To Be Forgotten’ का सीधा -सा मतलब है कि इंटरनेट, सर्च , डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अधिकार. वहीं DPDP Act वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे डेटा को संसाधित (Processed) करने की आवश्यकता के साथ व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकारों पर ध्यान रखता है.