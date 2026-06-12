मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन, जर्मनी से लौटते वक्त खराब हुई थी तबीयत

Jaspal Rana death: जाने-माने भारतीय शूटिंग कोच और पूर्व एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा का निधन हो गया है. वे 49 साल के थे. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक, राणा ने गुरुवार रात दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव ने पीटीआई को बताया कि राणा ने गुरुवार रात दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली.
PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जसपाल राणा जर्मनी के म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप से लौट रहे थे. वापसी के दौरान फ्लाइट के दौरान बीमार पड़ने के बाद मेडिकल प्रोसीजर हुआ था. हालांकि, दोबारा से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली.
STORY | Indian shooting coach Jaspal Rana dies at 49
Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medallist Jaspal Rana has died. He was 49. According to National Rifle Association of India (NRAI) president Kalikesh Narayan Singh Deo, Rana breathed his last at a… pic.twitter.com/KLBzleKlaC
— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2026
जसपाल राणा ने कई वैश्विक मंचों पर देश का नाम ऊंचा किया.
जसपाल राणा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर के कोच भी रह रहे थे.
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