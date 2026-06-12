मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन, जर्मनी से लौटते वक्त खराब हुई थी तबीयत

Jaspal Rana death: भारत के मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया. 

Written by: Satyam Kumar
Published: June 12, 2026, 10:01 AM IST
Jaspal rana death
जसपाल राणा का आकस्मिक निधन

Jaspal Rana death: जाने-माने भारतीय शूटिंग कोच और पूर्व एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा का निधन हो गया है. वे 49 साल के थे. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक, राणा ने गुरुवार रात दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव ने पीटीआई को बताया कि राणा ने गुरुवार रात दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली.

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक,  जसपाल राणा जर्मनी के म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप से लौट रहे थे. वापसी के दौरान फ्लाइट के दौरान बीमार पड़ने के बाद मेडिकल प्रोसीजर हुआ था. हालांकि, दोबारा से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली.

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जसपाल राणा ने कई वैश्विक मंचों पर देश का नाम ऊंचा किया.

कई दिग्गज खिलाड़ियों के कोच

जसपाल राणा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर के कोच भी रह रहे थे.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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