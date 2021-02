#RPIBansiKaul: प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल का निधन आज सुबह हो गया. वह 72 साल के थे. वह पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे. हाल के दिनों में उनका कैंसर की वजह से ऑपरेशन भी किया गया था. नवंबर माह के बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई. आज सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर दिल्ली के द्वारका में उन्होंने अंतिम सांस ली. Also Read - The story of the 'Goddess', the power that resides in every woman | कहानी 'देवी' की, उस शक्ति की जो हर नारी में बसती है

बंसी कौल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक रहे. उन्होंने भोपाल में रंग विदूषक के नाम से अपनी संस्था बनाई. 1984 से रंग विदूषक ने देश और दुनिया में अपनी नाट्य शैली की वजह से अलग पहचान बनाई. बंसी कौल देश के प्रख्यात डिजाइनर रहे हैं. उन्होंने कई बड़े इवेंट की डिजाइनिंग की. अपने आखिरी दिनों तक बंसी कौल रंगकर्म और नाटकों की दुनिया को लेकर ही चिंतित रहे. थिएटर ऑफ लाफ्टर, सामूहिकता, उत्सव धर्मिता को लेकर एक नया मुहावरा रच गये बंसी कौल.

कौन थे बंसी कौल

साल1984 में रंगविदूषक की स्थापना के साथ ही बंसी कौल ने रंग-प्रयोगों का जो सिलसिला शुरू किया, वो आज तक जारी रहा. बंधी-बंधाई शैलियों की बजाय बंसी कौल हर प्रस्तुति के साथ एक नया एहसास पैदा करने की अपनी बेचैनी की वजह से कुछ विशिष्ट हो जाते हैं. 23 अगस्त 1949 को श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में जन्म बंसी कौल ने अखाड़े, ग्रामीण खेलों, कथा वाचन, नटगीरी, आधुनिक नृत्य पर गहन शोध कर अभिनय की नई रंग अवधारणा को विकसित किया है. देश का कोई ऐसा नाट्य उत्सव नहीं है, जिसमें बंसी कौल की प्रस्तुतियों ने हलचल पैदा न की हो. सूरीनाम, कोलम्बिया, बंगलादेश, डेनमार्क, सिंगापुर और पाकिस्तान में आयोजित समारोहों में आपकी प्रस्तुतियों की चर्चा आज भी होती है.

राष्ट्रीय नाट्य विद्याल के प्रशिक्षण लेने के बाद बंसी कौल ने खुद को महानगरों में सीमित रखने की बजाय लोक-रंगमंच की संभावनाएं तलाशने के काम में लगाया. अलग-अलग इलाकों में घूम-घूमकर आपने वो तत्व जमा किए, वो प्रयोग किए जिससे रंग-विदूषक में एक नई रंग-शैली मुमकिन हो पाई. रंगकर्म के साथ अध्ययन-अध्यापन से निरंतर जुड़े रहे. वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अतिथि व्याख्याता और वर्ष 1981-82 के दौरान श्रीराम सेंटर, दिल्ली के निदेशक रहे. आपने संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, लंदन, कोलंबिया, सूरीनाम, ग्रीस और बांग्लादेश आदि देशों में रंगमंच पर व्याख्यान दिए.

हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, सिंहली, उर्दू, बुदेलखण्डी एवं बघेलखण्डी भाषाओं 100 से अधिक नाटकों निर्देशन. आला अफसर, मृच्छकटिकम, राजा अग्निवर्ण का पैर, अग्निलीक, वेणीसंहार, दशकुमार चरित्तम, शर्विलक, पंचरात्रम, अंधा युग, खेल गुरू का, जो राम रचि राखा, अरण्याधिपति टण्टयामामा, जिन्दगी और जोंक, तुक्के पर तुक्का, वतन का राग, कहन कबीर और सौदागर आदि उल्लेखनीय.

रचनात्मक सफर को दर्शकों-कला प्रेमियों ने सराहा तो सरकारों ने भी वक्त-वक्त पर रंग-साधक बंसी कौल का सम्मान किया. आपको भारत शासन द्वारा पद्मश्री, के साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार के कालिदास एवं शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार के सफदर हाशमी पुरस्कार, चमनलाल मेमोरियल पुरस्कार आदि सम्मानों से नवाजा जा चुका है.

आपने अपना उत्सव (1986-87), खजुराहो नृत्य महोत्सव (1988), इंटरनेशनल कठपुतली महोत्सव (1990), नेशनल गेम्स (2001), युवा महोत्सव, हरियाणा (2001) का संकल्पना की. इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह, दिल्ली (2002), प्रशांत एशियाई पर्यटक एसोसिएशन (2002), महाभारत उत्सव, हरियाणा (2002) आदि के मुख्य आकल्पक रहे. फ्रांस (1984) और स्विट्जरलैंड (1985), रूस (1988, 2012), चीन (1994), थाईलैण्ड (1996), एडिनबर्ग मेला (2000, 2001) में आयोजित भारत महोत्सव एवं पुस्तक मेला जर्मनी (2008) में भी बतौर आकल्पक आपकी सृजनात्मकता ने कुछ विशिष्ट बनाया.

रंग विदूषक

रंग विदूषक सक्रिय युवा रंगकर्मियों का समूह है. संस्था नये रंगशिल्प की अवधारणा पर करीब तीन दशक से ज्यादा वक्त से काम कर रही है. कथागायकी, लोक शैलियों, पारंपरिक शैली एवं आधुनिक रंग प्रयोगों के जरिए समूह ने कलाकारों के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की विदूषकीय शैली का खाका तैयार किया है, जिसे राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल सराहा गया है, बल्कि इसकी एक विशिष्ट पहचान भी बनी है.

संस्था यूं तो 1984 में ही स्थापित हो चुकी थी लेकिन साल 1989 में अनौपचारिक रूप से इसका पंजीयन कराया गया. ये भी सुखद है कि 1992 में संस्था ने पूर्णकालिक कलाकारों की रंग-मंडली तैयार की, जो छोटे-मोटे व्यवधानों के बावजूद निरंतर कार्यरत है. अपने इस लंबे सफ़र में रंग विदूषक ने खुद को शहरों और महानगरों तक सीमित नहीं रखा, दूर-दराज के गाँवों में जाकर कार्यशालाएं और प्रस्तुतियां की.

परम्परागत एवं लोक नाट्य कलाओं के विषेषज्ञों के साथ निरंतर रंग-शिविरों और संवाद के जरिए संस्था ने नए प्रयोगों में गहरी दिलचस्पी दिखाई. संस्था की कोशिश रही कि रंगकर्मियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे रंग आन्दोलन, रंगकर्म की नवीन अवधारणाओं, प्रयोगों को लेकर सचेत और सजग रखा जाए.