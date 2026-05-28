'कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफ़ा नहीं होता...' बशीर बद्र की वो 5 शायरियां, जो बताते थे प्रेमियों के दिल का हाल

उर्दू शायरी की दुनिया में अगर मोहब्बत, जुदाई, तन्हाई और रिश्तों की नर्मी को सबसे खूबसूरत अंदाज़ में किसी ने शब्द दिए, तो उनमें डॉ. बशीर बद्र का नाम सबसे ऊपर आता है.

Written by: Anjali Karmakar
Published: May 28, 2026, 5:27 PM IST
'कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफ़ा नहीं होता...' बशीर बद्र की वो 5 शायरियां, जो बताते थे प्रेमियों के दिल का हाल
डॉ. बशीर बद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं. (PTI)

मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र का निधन हो गया है. वो 91 साल के थे. गुरुवार दोपहर 12:15 बजे भोपाल में उन्होंने अंतिम सांसें ली. भोपाल में ही उन्हें देर शाम सुपुर्दे खाक किया जाएगा. उर्दू अदब की रूह में समाए बशीर बद्र 14 साल से भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया से जूझ रहे थे. उनके शेर आज भी दिलों में धड़कते हैं. एक वक्त था, जब बद्र के बिना महफिल अधूरी लगती थी. उनकी गैर-मौजूदगी में मुशायरे फीके लगते थे.

डॉ. बशीर बद्र की शायरी में मोहब्बत का जुनून भी था. ज़िंदगी की तल्ख़ी भी शामिल थी. उनके शेर और गजलें शहरी भाग-दौड़ की बेचैनी की कहानी सुनाया करते थे. उनके गजलों और शेर का इस्तेमाल प्रेमी अक्सर अपने दिल का हाल बयां करने में इस्तेमाल करते थे. संसद में भी उनके शेरों पर इरशाद-इरशाद हो चुका है. इस आर्टिकल में हम आपको बशीर बद्र के ऐसी 5 शायरियां बता रहे हैं, जो प्रेमियों के दिल का हाल बयां करती हैं.

पहली शायरी
“कुछ तो मजबूरियां रही होंगी
यूं कोई बेवफ़ा नहीं होता.”

यह महज़ एक शेर नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर धोखा खाए दिल की आवाज़ बन गया.

दूसरी शायरी
“मेरी हंसी से उदासी के फूल खिलते हैं
मैं सबके साथ हूं, लेकिन जुदा सा लगता हूं.”

यह शेर प्रेमी के अंदरूनी अकेलेपन और छिपे हुए दर्द को बहुत खूबसूरती से बयान करता है.

तीसरी शायरी
“उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो
न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए.”

बशीर बद्र के इस शेर को 1960 के दशक में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी ने अपने हाथों से लिखकर एक मैगज़ीन को दिया था.

चौथी शायरी
“दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है,
जो भी गुज़रा है उसने लूटा है.”

यह शायरी दिल टूटने की उस टीस को बयान करती है, जिसे लगभग हर प्रेमी कभी न कभी महसूस करता है.

पांचवीं शायरी
“मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला,
अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला.”

इस शेर में बशीर बद्र रिश्तों में सच्चाई की बात करते हैं. उनका मानना था कि प्यार और दोस्ती दिखावे से नहीं, दिल से निभाई जाती है.

समाजिक मुद्दों पर भी बेबाकी से चलाई कलम
बशीर बद्र ने सिर्फ हुस्न और इश्क पर ही शेरों-शायरी नहीं की. उन्होंने समाजिक मुद्दों पर भी बेबाकी से लिखा. मुल्क के बंटवारे के दर्द को उन्होंने इस तरह बयान किया-

“दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे
जब कभी हम दोस्त हो जाएँ तो शर्मिंदा न हों.”

ये शेर उन्होंने शिमला समझौते के मौक़े पर पढ़ा था. फिर जब उन्हें पाकिस्तान से मुशायरे का बुलावा मिला, तो वहां भी यही शेर पढ़ा और महफ़िल में सन्नाटा छा गया.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.