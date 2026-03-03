Hindi India Hindi

Renting Flat Can Change House Status As Commercial Property And Will Buyers Not Called Consumer Supreme Court Gave Verdict

किराये पर 'फ्लैट' देने से क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी माना जाएगा मकान, क्या खरीददार नहीं रहेंगे कंज्यूमर? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दूर करे कंफ्यूजन

Supreme Court Flat Renting Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने विनीत बाहरी बनाम MGF डेवलपर्स मामले में स्पष्ट किया है कि केवल फ्लैट किराये पर देने से खरीदार 'कमर्शियल' श्रेणी में नहीं आ जाता. कोर्ट ने कहा कि अगर बिल्डर यह दावा करता है कि प्रॉपर्टी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदी गई है, तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी भी बिल्डर की ही होगी.

किराये पर 'फ्लैट' देने से क्या मकान हो जाएगा कमर्शियल? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दूर किया कन्फ्यूजन

Can ranting make Flat commercial property: क्या अपने फ्लैट को किराये पर देने से मकान देने से कमर्शियल हो जाएगा. क्या खरीदादर का स्टेटस एक कंज्यूमर यानि ग्राहक से बदलकर व्यवसायी में तब्दील हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला आया, जिसमें खरीददार को देरी से मकान देने के चलते बिल्डर ने मुआवजा देने से इंकार कर दिया. नियमत: बिल्डर से मकान खरीदने के चलते कानूनी रूप से कंज्यूमर माना जाता है. बिल्डर ने दावा कि वह मुआवजा पाने का हक नहीं रखता क्योंकि उसने अपना मकान किराये पर दिया था. जो कि एक कमर्शियल एक्टिविटी है. हालांकि, कंज्यमूर कोर्ट ने व्यवसायी की बातों को सही पाया. लेकिन खरीददार ने इस फैसलेको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती. आइये जानते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है.

क्या किराये पर फ्लैट देना ‘कमर्शियल’ काम है?

अक्सर बिल्डर्स उपभोक्ता अदालतों में यह दलील देते हैं कि अगर किसी खरीदार ने अपना फ्लैट किराये पर चढ़ा दिया है, तो वह उपभोक्ता (Consumer) नहीं रहा, बल्कि एक व्यवसायी बन गया है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इसे खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि महज प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से यह साबित नहीं होता कि खरीदार का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था.

बिल्डर को साबित करना होगा ‘डोमिनेंट इंटेंशन’

अदालत ने जोर देकर कहा कि खरीददार केवल व्यवसायिक पर्पस से इसे खरीदा था इसे प्रूफ करने का ‘ओनस ऑफ प्रूफ’ बिल्डर है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यदि बिल्डर चाहता है कि खरीदार को कंज्यूमर की श्रेणी से बाहर रखा जाए, तो बिल्डर को ठोस सबूत देने होंगे कि फ्लैट खरीदने के पीछे का मुख्य उद्देश्य (Dominant Intention) मुनाफा कमाना या कोई व्यावसायिक गतिविधि करना था. केवल एक से ज्यादा यूनिट खरीदना भी किसी को कमर्शियल खरीदार नहीं बना देता.

विनीत बाहरी बनाम MGF डेवलपर्स का मामला

यह मामला विनीत बाहरी नामक व्यक्ति का है, जिन्होंने 2005 में गुरुग्राम के द विला प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था. फ्लैट का कब्जा मिलने में 10 साल की देरी हुई. जब विनीत ने मुआवजे के लिए नेशनल कंज्यूमर कमीशन (NCDRC) का रुख किया, तो बिल्डर ने दलील दी कि विनीत ने अपना फ्लैट किराये पर दिया है, इसलिए वे उपभोक्ता नहीं हैं. NCDRC ने बिल्डर की बात मानकर शिकायत खारिज कर दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है.

क्या कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट?

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2(1)(d) के तहत ‘उपभोक्ता’ वह है जो सेवाओं या सामान का लाभ लेता है. इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो ‘रीसेल’ (दोबारा बेचने) या ‘व्यावसायिक उद्देश्य’ के लिए खरीदारी करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कमर्शियल पर्पज का मतलब सीधे तौर पर लाभ कमाने वाली गतिविधि से है. चूंकि बिल्डर यह साबित नहीं कर पाया कि विनीत का इरादा व्यवसाय करना था, इसलिए उन्हें एक कंज्यूमर माना गया और उनकी शिकायत को दोबारा सुनवाई के लिए बहाल कर दिया गया.

