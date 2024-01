Republic Day 2024: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन जब गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए कार्तव्य पथ पहुंचे तो उन्होंने लोगों का ‘नमस्ते’ के साथ स्वागत किया. मैक्रॉन का ‘नमस्ते’ अभिवादन भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी सराहना और भारत के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है. यह दोनों देशों के बीच सम्मान और दोस्ती का प्रतीक है.

मैक्रॉन की भारत यात्रा अत्यधिक प्रत्याशित रही है, क्योंकि यह पांच सालों में किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है. वह पिछले सात दशकों में देश के सबसे बड़े समारोह की शोभा बढ़ाने वाले वैश्विक नेताओं के चुनिंदा समूह में शामिल हो गए. समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में, मैक्रोन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, विदेशी राजनयिकों और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भव्य सैन्य परेड और सांस्कृतिक प्रदर्शन देखा.

#WATCH | Escorted by the President’s Bodyguard, President Droupadi Murmu and French President Emmanuel Macron arrive at the Kartavya Path in a special presidential carriage.#RepublicDay2024 pic.twitter.com/qUGt6ppDUo

