Republic Day 2021: वैश्विक स्तर पर जारी कोरोना संकट (Coronavirus) की वजह से इस साल गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) पर कोई विदेशी मेहमान को इस साल आमंत्रित नहीं करने का फैसला लिया गया है. विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अनुराग श्रीवास्‍तव ने कहा, 'कोविड-19 की वैश्विक स्थिति के चलते यह फैसला लिया गया है कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी राष्‍ट्र प्रमुख, मुख्‍य अतिथि के रूप में नहीं होंगे.'

Due to the global COVID19 situation, it has been decided that this year there will not be any foreign head of state or government as the chief guest for our Republic Day event: Anurag Srivastava, MEA Spokesperson pic.twitter.com/y1da7cIzoJ

January 14, 2021