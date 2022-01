Republic Day 2022: आंध्र प्रदेश पुलिस ने बुधवार को राज्य के गुंटूर जिले में जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश करने वाले कार्यकर्ताओं के एक समूह (तीन लोगों) को गिरफ्तार किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जब हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिन्ना टॉवर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की तो मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने इसका विरोध किया और उन्हें हिरासत में ले लिया. घटना का वीडियो BJP नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भारतीयों को तिरंगे की मेजबानी करने से रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा.Also Read - Amai Mahalinga Naik: मजदूरी से पदम् श्री तक, इस शख्‍स की पढ़े प्रेरक संघर्ष की STORY

Mr @ysjagan , entire Nation wants to Know from you whether Jinna Circle in Guntur of Andhra Pradesh is part of Republic of India or not? #RepublicDay pic.twitter.com/Ibx7Lz5CNz

बता दें कि कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अन्य हिंदू संगठन गुंटुर में देश की आजादी के पूर्व के स्मारक, जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग करते आ रहे हैं. उन्होंने धमकी दी थी कि यदि राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो वे इस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे. इस पर, गुंटुर नगर निकाय अधिकारियों ने जिन्ना टावर की घेराबंदी कर दी और साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाले किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वहां पुलिस तैनात कर दिया गया. Also Read - Republic Day 2022 का बड़ा तोहफा-इस राज्य के कर्मचारी अब पांच ही दिन करेंगे काम, किसानों-्श्रमिकों के लिए भी खुशखबरी

Andhra Pradesh | Hindu Vahini activists tried to unfurl the national flag on Jinnah Tower in Guntur today

"Police have taken 15-20 activists into custody and shifted them to a local police station. They will be released later today," said Guntur Urban SP Arif Hafeez pic.twitter.com/HCC98PtgGU

