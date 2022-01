Republic Day 2022: जम्मू: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), जम्मू के महानिरीक्षक डी. के. बूरा ने सोमवार को कहा कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा समस्या उत्पन्न करने के खतरे के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बल के जवान ‘हाई-अलर्ट’ पर हैं. उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने पहले ही सीमा पर दो सप्ताह के लिए सतर्कता बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि जम्मू सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर सुरंग रोधी अभियान शुरू कर दिया है.Also Read - Republic Day 2022: गणतंत्र दिवस पर भारत के पहले Metaverse वर्चुअल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे गायक Daler Mehndi, Watch Video

बूरा ने कहा कि बीएसएफ आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और पुलिस के साथ संयुक्त गश्त भी कर रही है.

International border at RS Pura, J&K: Special security on the border ahead of Republic Day

“We keep patrolling on the borders irrespective of the weather condition. There is an alert on the borders for the occasion of Republic Day on January 26,” says a BSF Jawan pic.twitter.com/yIVs8szQfa

— ANI (@ANI) January 24, 2022