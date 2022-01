Republic Day 2022: भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक-दूसरे के बीच मिठाइयों के पैकेट का आदान-प्रदान किया. इससे पहले नए साल के मौके पर भी स्वतंत्रता दिवस पर भारत-पाकिस्तान के अधिकारियों ने एक-दूसरे को मिठाई दी थी. भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एलओसी (LoC) पर एक दूसरे को बधाइयां दी और मिठाइयों का आदान-प्रदान किया था. एलओसी के कम से कम चार मीटिंग-पॉइंट पर ये आदान प्रदान हुआ था. भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में मिठाइयों की मिठास घुली रहे और प्यार यूं ही बना रहे.Also Read - Google Doodle: 73वें गणतंत्र दिवस पर गूगल ने डूडल के जरिए दी भारतीयों को बधाई

#WATCH Border Security Force & Pakistan Rangers exchange sweets and greetings at JCP Attari on India’s 73rd Republic Day pic.twitter.com/nTD23Wf937

— ANI (@ANI) January 26, 2022