Republic Day 2022: भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयारी खूब जोरशोर से चल रही हैं. गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले रहे सैनिक भी खूब मेहनत कर रहे हैं. इस बीच MyGovIndia ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शनिवार को एक वीडियो शेयर किया. इसमें ब्रेक के दौरान नेवी बैंड ने बॉलिवुड गाने की धुन बजाई तो सैनिक भी झूमने लगे. नेवी बैंड की धुन इतनी जबरस्त है कि वीडियो आते ही सोशल मीडिया में वायरल हो गया. वीडियो में बॉलीवुड गाने ‘मोनिका… ओ माई डार्लिंग’ गाने की धुन सुनाई दे रही है.Also Read - महात्मा गांधी के पसंदीदा स्तुति गीत ‘अबाइड विद मी’ की धुन को ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह से हटाया गया

वीडियो सोशल मीडिया में आते ही कांग्रेस, आप, आरजेडी और टीएमसी सहित अन्य दलों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी श्रीनिवास ने कहा कि इस गणतंत्र दिवस पर ‘मोनिका ओ माई डार्लिंग’, कोई बताएगा कि अगले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर क्‍या होगा? आरजेडी ने ट्वीट कहा, ‘दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है… सेना पर थोपे जा इस फूहड़पन पर सेवानिवृत्त सैनिक, अफसर नाक भौं सिकोड़ कर रह जाते हैं, और वर्तमान जनरलों को संघी सरकार द्वारा ‘नजीर’ बना दिए जाने का डर है. Also Read - Republic Day 2022 से पहले जम्मू के सांबा सेक्टर में मिला पाकिस्तानी झंडा, लिखा है 4 Whatsapp नंबर, मची खलबली

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, ‘सेना की शान भाड़ में जाए. सेना पर मोदी-शाह हावी हो गए हैं.’ इसी तरह आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के सदस्य कपिल ने कहा, ‘सिनेमा घरों में राष्‍ट्रगान, गणतंत्र दिवस परेड में मोनिका ओ माई डार्लिंग… देश में तमाशाकरण रोज नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है.’ हालांकि सोशल मीडिया में इस मामले में लोगों की राय बंटी हुई है. कई लोगों ने इस वीडियो का स्वागत किया है और इसे पसंद भी किया है. Also Read - Amar Jawan Jyoti: गणतंत्र दिवस 2022 से पहले अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाने का सरकार फैसला

What a sight! This video will definitely give you goosebumps!🇮🇳 🇮🇳

Are you ready to witness the grand 73rd Republic Day celebrations with us? Register now and book you e-Seat today! https://t.co/kJFkcXoR2K @DefenceMinIndia @AmritMahotsav pic.twitter.com/3WZG30DWQ0

— MyGovIndia (@mygovindia) January 22, 2022