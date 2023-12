Emmanuel Macron ने स्वीकार किया PM मोदी का न्योता, गणतंत्र दिवस परेड में होंगे मुख्य अतिथि

Republic Day 2024: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड में मुख्य अतिथि होंगे. इसके साथ वह छठे फ्रांसीसी नेता बन जाएंगे, जिन्हें भारत ने यह सम्मान प्रदान किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आएंगे. भारत ने इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी, 2024 में यहां आने में असमर्थता जतायी. माना जा रहा है कि बाइडन के भारत आने में असमर्थता की वजह जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन, उनकी दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी और हमास-इजराइल संघर्ष पर अमेरिका का और ध्यान केंद्रित करना है.

French President Emmanuel Macron tweets, “Thank you for your invitation, my dear friend PM Narendra Modi, on your Republic Day, I’ll be here to celebrate with you.”

